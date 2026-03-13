gasolio agricolo
gasolio agricolo
Territorio

Iran, Coldiretti Puglia: aumento dei prezzi, aziende agricole sotto pressione

Dopo gasolio schizzano anche prezzi fertilizzanti (+30%) e urea (+40%)

Puglia - venerdì 13 marzo 2026 4.47 Comunicato Stampa
L'esplosione del conflitto in Iran sta già producendo effetti concreti sull'agricoltura pugliese, aggravando una situazione energetica e logistica già critica e mettendo sotto pressione le aziende agricole della regione che dopo un aumento repentino del costo del gasolio agricolo di quasi il 40%, oltre al costo dell'energia elettrica, stanno subendo la crescita esponenziale dei prezzi dei fertilizzanti azotati che registrano aumenti del 30%, con difficoltà crescenti anche nel reperimento della merce, mentre gli altri concimi segnano incrementi medi del 15% e continuano a salire. La denuncia arriva da Coldiretti Puglia, rispetto allo scenario critico che sta mettendo a dura prova la capacità delle imprese di sostenere le normali operazioni di campo.

Emblematico il caso dell'urea – aggiunge Coldiretti Puglia - passata da 50 a 70 euro al quintale, a dimostrazione della portata dello shock che sta investendo i costi di produzione agricoli. In questo periodo, peraltro, i fertilizzanti risultano particolarmente strategici per le attività agricole: gli azotati sono utilizzati per le ultime concimazioni sul grano, mentre tutti i concimi – sia azotati sia quelli a base di fosforo e potassio – vengono impiegati per la preparazione dei terreni e le concimazioni di fondo, in vista delle nuove semine e dei trapianti delle colture orticole, in particolare del pomodoro da industria, coltura simbolo di ampie aree agricole pugliesi, a partire dalla Capitanata.

L'aumento del costo dei carburanti genera inoltre un effetto a cascata sui trasporti, con costi maggiori che ricadono direttamente sugli agricoltori, che diventano così gli utilizzatori finali più penalizzati sia per fertilizzanti sia per tutte le forniture necessarie alla gestione delle colture. In questo contesto, le aziende agricole pugliesi rischiano di vedere comprimersi drasticamente i margini, con difficoltà nel garantire la continuità produttiva e con ripercussioni che possono estendersi all'intera filiera agroalimentare regionale.

La guerra alle porte dell'Europa è già entrata nelle case degli italiani e nelle aziende agricole. Sta producendo effetti concreti a partire dall'aumento dei costi energetici e dalle distorsioni nella logistica che incidono direttamente sulla competitività del settore. Il nodo della logistica - sottolinea Coldiretti Puglia - resta uno dei grandi problemi strutturali per il settore agricolo italiano. Paesi concorrenti come la Spagna stanno infatti guadagnando terreno in comparti strategici come l'ortofrutta non tanto per una qualità superiore, quanto per investimenti più consistenti in infrastrutture logistiche e sistemi di distribuzione.

La logistica incide infatti direttamente sui costi del gasolio, sul trasporto delle merci, sulla distribuzione e sul prezzo finale dei prodotti agricoli. Per questo Coldiretti Puglia ribadisce l'urgenza di misure immediate di sostegno, necessarie sia per calmierare i prezzi di carburanti e fertilizzanti sia per garantire la disponibilità delle forniture essenziali, evitando che la crisi internazionale si traduca in un ulteriore aumento dei costi a carico degli agricoltori e in una perdita di competitività per l'intera filiera agroalimentare regionale.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • regione puglia
  • coldiretti
  • agricoltura
  • Agricoltura biologica
  • Carburanti
La buona sanità: «Colpita da una malattia rara, nell’ospedale di Andria ho ritrovato la vita»
13 marzo 2026 La buona sanità: «Colpita da una malattia rara, nell’ospedale di Andria ho ritrovato la vita»
Novità per il trasporto pubblico di Ferrotramviaria
13 marzo 2026 Novità per il trasporto pubblico di Ferrotramviaria
Altri contenuti a tema
Maxi buco Sanità: la Lega paventa il rischio chiusura ospedali, tra questi Andria Politica Maxi buco Sanità: la Lega paventa il rischio chiusura ospedali, tra questi Andria "Da notizie sempre più insistenti, a causa del maxi buco in sanità di oltre 400 milioni"
Iran, Coldiretti Puglia: con blocco rotte commerciali a rischio 500mln export cibo made in Puglia Iran, Coldiretti Puglia: con blocco rotte commerciali a rischio 500mln export cibo made in Puglia Ritardi e rincari alle stelle
Xylella, scattano nuove misure obbligatorie della lotta al vettore Xylella, scattano nuove misure obbligatorie della lotta al vettore La Regione ha stanziato 5 mln di euro a favore di Comuni e Province. Obbligo per attuare alcune pratiche agronomiche
Puglia: ammonta a 369 milioni di euro il disavanzo della sanità relativo al 2025 Attualità Puglia: ammonta a 369 milioni di euro il disavanzo della sanità relativo al 2025 Riunione dei tecnici della sanità pugliese con i Ministeri della Salute e dell'Economia
Buco sanità, FdI: "No aumento tasse, Decaro cominci a risanare sprechi e ruberie, e vigili su opere finanziate con Pnrr" Politica Buco sanità, FdI: "No aumento tasse, Decaro cominci a risanare sprechi e ruberie, e vigili su opere finanziate con Pnrr" “La voragine nei conti della sanità pubblica regionale fa spavento: fra 350 e 450 milioni di euro, secondo le stime dei preconsuntivi"
Iran: in Puglia negli ultimi giorni i prezzi del carburante agricolo sono cresciuti di quasi il 35% Attualità Iran: in Puglia negli ultimi giorni i prezzi del carburante agricolo sono cresciuti di quasi il 35% Coldiretti presenta esposto in Procura contro le speculazioni su gasolio agricolo che sale alle stelle
Assalti bancomat: ANCI Puglia invia nuova nota al Ministero per intervento urgente Attualità Assalti bancomat: ANCI Puglia invia nuova nota al Ministero per intervento urgente Le comunità locali assistono con crescente preoccupazione a questi eventi criminosi
Agriturismo: cresce l'offerta dei servizi in Puglia tra ristrorazione, degustazioni ed esperienze in campagna Agriturismo: cresce l'offerta dei servizi in Puglia tra ristrorazione, degustazioni ed esperienze in campagna Coldiretti: circa 1,2 mld di valore. Forte la presenza femminile, con ben 417 agriturismi condotti da donne
Maxi buco Sanità: la Lega paventa il rischio chiusura ospedali, tra questi Andria
13 marzo 2026 Maxi buco Sanità: la Lega paventa il rischio chiusura ospedali, tra questi Andria
Seduta di consiglio comunale martedì 17 marzo
13 marzo 2026 Seduta di consiglio comunale martedì 17 marzo
Rassegna in vernacolo 2026: al via la manifestazione di interesse
13 marzo 2026 Rassegna in vernacolo 2026: al via la manifestazione di interesse
Comunità Pro.V.I., nuovo avviso pubblico da 4 milioni di euro per progetti di vita indipendente
12 marzo 2026 Comunità Pro.V.I., nuovo avviso pubblico da 4 milioni di euro per progetti di vita indipendente
Recupero funzionale dell’immobile Ex Carcere Mandamentale di Andria: al via la fase esecutiva
12 marzo 2026 Recupero funzionale dell’immobile Ex Carcere Mandamentale di Andria: al via la fase esecutiva
Dopo Farinelli, Andria riscopre un’altra eccellenza: Ettore Tesorieri inventore della "Quintana "
12 marzo 2026 Dopo Farinelli, Andria riscopre un’altra eccellenza: Ettore Tesorieri inventore della "Quintana"
Ad Andria nuova sede del Centro Autismo Territoriale
12 marzo 2026 Ad Andria nuova sede del Centro Autismo Territoriale
Vittime di Covid, una messa e una stele al cimitero: "Dimenticare è come far morire ancora "
12 marzo 2026 Vittime di Covid, una messa e una stele al cimitero: "Dimenticare è come far morire ancora"
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.