«Con la nomina della nuova giunta comunale di Andria, da parte della Sindaca Giovanna Bruno, si chiude il periodo elettorale e si avvia questa nuova esperienza amministrativa a guida centrosinistra».Ha inizio così l'analisi del post voto che fa Giovanni Addario, Segretario Circolo Partito Democratico di Andria.«Siamo stati protagonisti, con Giovanna, di una campagna elettorale esaltante nella quale, prima di tutto, abbiamo potuto illustrare il grande lavoro svolto nella prima consigliatura Bruno.Abbiamo incontrato persone, realtà sociali, realtà imprenditoriali, realtà associative che hanno premiato convintamente la nuova proposta politica, ma che hanno anche riconosciuto i grandi risultati ottenuti in questa città che era in grande difficoltà e con l'ente comunale in pre-dissesto economico.Per ottenere un così ampio consenso, è stato fondamentale il lavoro di squadra svolto in questi anni e per questo sentiamo il dovere di ringraziare tutti i protagonisti della stagione amministrativa appena conclusasi.Ringraziamo, quindi, vivamente tutti i consiglieri comunali e assessori uscenti per il grande impegno profuso nella loro attività istituzionale.Vogliamo ringraziare anche tutti i candidati non eletti, ciascuna e ciascuno, in maniera fattiva, ha contribuito al successo elettorale del Pd e della Sindaca Bruno, mettendoci entusiasmo, competenza, passione e spirito di servizio; una menzione particolare va ai ragazzi del nostro movimento Giovani Democratici, sia attualmente impegnati nella nostra giovanile che coloro che si sono formati da ragazzi nei GD e che si sono spesi in prima persona in questa tornata elettorale, raccogliendo consensi che non possono che essere un trampolino di lancio per future esperienze.Nella fase di riorganizzazione del partito, che avvieremo a breve e che culminerà con la celebrazione del congresso cittadino, intendiamo valorizzare tutte queste esperienze e rendere queste compagne e compagni coprotagonisti del nuovo percorso politico e amministrativo, siamo certi che tutti loro continueranno a dare il proprio contributo in termini di partecipazione, analisi e di proposta politica.La nostra Sindaca, i nostri assessori di riferimento ed i nostri consiglieri comunali eletti, cui vanno le congratulazioni di tutta la comunità del PD, saranno il punto di riferimento di tutti gli iscritti e tutti i militanti che sono la forza, l'energia e la ricchezza del nostro partito.Siamo pronti per tornare al lavoro con ancora maggiore entusiasmo e con la maggiore responsabilità che il risultato elettorale ci attribuisce. Ne abbiamo dato, ancora una volta, comprova, mettendo nelle condizioni migliori la Sindaca di poter scegliere la nuova squadra di governo. Continueremo a lavorare per la nostra città intensificando sempre più la collaborazione con le altre forze politiche e civiche che compongono la nuova maggioranza politica.Con il buon governo della nostra città e della Regione Puglia, siamo pronti a lanciare nuove sfide politiche anche per contribuire a dare un buon governo alla nostra amata Italia», conclude Giovanni Addario, Segretario Circolo Partito Democratico di Andria.