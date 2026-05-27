Alessandro Di Bello, nuovo direttore generale della Asl Bat
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Alessandro Di Bello ha firmato oggi a Bari il nuovo incarico di Direttore generale della Asl Bt

Sanità, Decaro incontra i nuovi direttori generali: “Il primo compito è prendersi cura dei pazienti”

Andria - mercoledì 27 maggio 2026 16.36 Comunicato Stampa
"Ho spiegato subito ai nuovi direttori generali che il loro primo compito è prendersi cura dei pazienti. Dobbiamo essere tutti il sindacato dei cittadini e dei pazienti, di tutte quelle persone che con le loro storie e le loro famiglie si affidano al sistema sanitario regionale. Ognuno di questi ha una storia di cui dobbiamo avere cura. Con queste parole il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha aperto il primo incontro con i nuovi Direttori Generali delle Aziende sanitarie locali, degli IRCCS e delle Aziende ospedaliero-universitarie della Regione, svoltosi questa mattina nella sala Giunta della Regione Puglia, alla presenza dell'assessore regionale alla Salute, Donato Pentassuglia.
All'incontro hanno partecipato i neo nominati direttore Generale ASL BT, Alessandro Di Bello, la direttrice Generale ASL Foggia, Tiziana Dimatteo, il direttore Generale ASL Lecce, Gianluca Capochiani, il direttore Generale ASL Taranto, Vito Bavaro, il direttore Generale IRCCS Oncologico Bari, Tommaso Stallone, il direttore generale Policlinico di Foggia, Janko Tedeschi, e il direttore generale IRCCS "Saverio De Bellis" di Castellana Grotte, Michelangelo Armenise.
Nel corso dell'incontro il presidente Decaro ha indicato le priorità strategiche del sistema sanitario regionale: riduzione delle liste d'attesa, riorganizzazione dei pronto soccorso, rafforzamento della presa in carico dei pazienti cronici, a partire da quelli oncologici, e una maggiore integrazione tra assistenza ospedaliera e territoriale.
"Gli obiettivi sono chiari – ha sottolineato -: ridurre le liste d'attesa, riorganizzare i pronto soccorso, pur nelle difficoltà legate alla carenza nazionale di medici specializzati in emergenza-urgenza, e rafforzare la presa in carico dei pazienti cronici. Parallelamente ci sarà un controllo rigoroso sulla spesa, sulla riorganizzazione dei servizi e sulla gestione del personale. I direttori generali avranno strumenti di monitoraggio costante su acquisti, servizi e prestazioni".
Il presidente ha inoltre sottolineato la necessità di un lavoro di squadra tra le aziende sanitarie regionali, attraverso tavoli tematici e momenti di coordinamento finalizzati alla condivisione delle migliori pratiche organizzative e gestionali. Le nomine, ha evidenziato, sono state effettuate valorizzando le competenze e le esperienze maturate dai singoli direttori, con particolare attenzione sia allo sviluppo della sanità territoriale sia alla realizzazione delle nuove strutture sanitarie previste sul territorio regionale.
"Il nuovo contratto introduce anche un sistema premiale legato ai risultati: una parte della retribuzione sarà riconosciuta solo al raggiungimento degli obiettivi assegnati. Tutti hanno accettato questa sfida con senso di responsabilità", ha concluso il presidente Decaro.
"È stato un primo incontro importante, non soltanto per una reciproca conoscenza, ma anche per condividere le indicazioni sul lavoro che, insieme al presidente, stiamo portando avanti già da mesi - ha dichiarato l'assessore Pentassuglia -. Penso innanzitutto all'impegno sulle liste d'attesa, alla presa in carico dei pazienti, all'attenzione verso i cittadini, le fragilità e i bisogni delle persone. Ai direttori generali spetta la responsabilità gestionale, ma chiediamo che ogni scelta abbia sempre al centro i pazienti e la qualità del servizio pubblico sanitario".
"Sarà inoltre indispensabile mantenere la massima attenzione al bilancio e a ogni voce di spesa - ha concluso Pentassuglia - affinché tutte le risorse siano utilizzate nella direzione del cittadino, garantendo continuità assistenziale, presa in carico efficace e servizi sanitari all'altezza dei bisogni
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