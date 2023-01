In Puglia calano gli incendi boschivi, il bilancio delle attività dei Carabinieri Forestali

Lo scorso anno i controlli sono stati 74.950, segnando un aumento del 4,66% rispetto al 2021. Le verifiche hanno riguardato, in particolare, 28.912 persone fisiche (il 6,60% in più) e 12.212 veicoli. Sono invece in diminuzione i reati: nel corso del 2022 sono stati 1.688 (meno 6,33%) con 978 le persone denunciate (meno 4,59%), mentre sono in aumento i sequestri penali eseguiti pari a 422 (più 14,36%). In totale sono state arrestate sette persone, un'altra è stata posta in stato di fermo.

Risultano in calo anche gli illeciti amministrativi accertati (3.309, meno 5,29 %), mentre crescono del 9,22% le sanzioni inflitte, il cui ammontare complessivo ha superato i tre milioni di euro. I controlli si sono concentrati soprattutto sulla prevenzione degli incendi boschivi e sull'accertamento degli illeciti in materia urbanistico-edilizia. Per quanto invece riguarda l'attività di contrasto alla gestione illecita dei rifiuti, sono stati eseguiti 11.376 controlli (più 21,72%), con 3.697 persone fisiche controllate, 435 reati perseguiti (meno 4,81%) e 242 persone denunciate (meno 19,60%) . A preoccupare sono soprattutto gli abbandoni dei rifiuti e le combustioni nelle campagne e nelle aree periurbane.

Il bilancio 2022 segna una diminuzione degli incendi boschivi in Puglia, fenomeno che rimane comunque critico. I roghi sono stati 286 (meno 39,58%), con 4.460 ettari di superficie bruciata (meno 54,40%). Sono in calo anche i reati perseguiti (391, meno 35,69%), le sanzioni amministrative (875, meno 13,02%) e gli importi complessivi (653.179 euro, meno 14,55%). Sono state due le persone arrestate per incendio boschivo doloso.

E' proprio il dolo a causare la maggior parte degli incendi boschivi (63,76%). Intensa è anche l'attività che riguarda la tutela delle aree protette nella Regione: le verifiche sono state in totale 11.121 (più 165,61%), con 35 reati perseguiti. Quanto alla prevenzione del bracconaggio, sono stati 7.638 i controlli complessivi. Nel settore della tutela della flora, si registra l'attività di supporto all'Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia per contenere la diffusione del batterio Xylella fastidiosa: i controlli sono stati 10.629, dei quali 589 sono risultati non conformi, ovvero più 5,54% rispetto al 2021. Quanto agli interventi per scongiurare la contraffazione dei prodotti agroalimentari protetti Dop e Igp, si registra una crescita del 22,79% dei controlli eseguiti, pari a 2.031, I reati in questo ambito sono calati del 70%.

Cambiamenti climatici, consumo di suolo, abusivismo edilizio, bracconaggio, illecito smaltimento dei rifiuti e incendi boschivi. Sono i principali fattori di rischio per l'ambiente in Puglia, come emerge dal «Rapporto sull'attività operativa 2022» che riassume il bilancio delle azioni dei reparti forestali dei Carabinieri nella Regione.