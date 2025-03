Desertificazione commerciale ma aumentano le attività di ristoro nei centri storici: Andria +51

L'evoluzione delle attività commerciali, dell'alloggio e della ristorazione nelle città italiane negli ultimi dodici anni, con un focus sull'andamento dei settori merceologici nei centri storici e nelle periferie e sul boom degli affitti brevi, il ruolo della componente straniera nelle imprese del commercio, della ricettività e della ristorazione e il primo pacchetto di proposte del progettoper riqualificare i centri urbani e scongiurare il rischio di desertificazione commerciale., in Italia, sono spariti quasi 118mila negozi al dettaglio e 23mila attività di commercio ambulante; in crescita le attività di alloggio e ristorazione. Nello stesso periodo, nel commercio, negli alberghi e nei pubblici esercizi, si registra una forte crescita di imprese stranierementre quelle a titolarità italiana segnano solo un +3,1%. E del totale della nuova occupazione straniera nell'intera economia) il 39% si concentra nel commercio, nell'alloggio e nella ristorazionenei centri storici chiudono più negozi che nelle periferie, sia al Centro-Nord che nel Mezzogiorno.Sono questi i principali temi illustrati dal direttore dell'Ufficio Studi, Mariano Bella, e dal responsabile Urbanistica e Rigenerazione Urbana di Confcommercio, Paolo Testa contenuti nellin collaborazione con ilNegli ultimi 12 anni Bari ha perso 757 imprese, di cui 60 nei centri storici e 700 nelle altre zone della città. Dato in aumento per quel che riguarda alberghi, bar e ristoranti che crescono di 116 unità nel centro storico e di 273 nelle altre zone.I b&b sono responsabili della crescita della voce alloggio a scapito degli alberghi tradizionali; molti bar hanno cambiato codice spostandosi sulla somministrazione propriamente detta "ristoranti". C'è uno sviluppo di attività meno ordinato nell'ambito di una maggiore vitalità.Trend identico nella Bat dove l'aumento significativo lo si registra nelle zone non centro storico a Trani, +56 attività tra alberghi, bar e ristoranti,"La desertificazione commerciale –- minaccia vivibilità, sicurezza e coesione sociale delle nostre città. Occorre sostenere le attività di vicinato e il nostro progetto Cities punta a riqualificare le economie urbane con il contributo di istituzioni e imprese. Senza commercio di vicinato, non c'è comunità".ha presentato il rilancio del commercio di prossimità nel quartiere Libertà. L'iniziativa mira alla definizione di un programma triennale per lo sviluppo delle economie di prossimità nel quartiere Libertà al fine di rilanciare il commercio locale e rafforzare il tessuto economico e sociale dell'area. Attraverso incentivi e strategie mirate, il progetto vuole stimolare la nascita e il rafforzamento delle attività economiche, migliorare l'attrattività commerciale e turistica e favorire l'occupazione.