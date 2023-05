In arrivo ad Andria la festa della Pittura

È stata presentata in conferenza stampa la festa della pittura "Andria ad Artem", in programma dall' 1 al 4 giugno. L'evento sarà aperto il 31 maggio dalla "Giornata dell'Arte e della Creatività Studentesca" a cura degli studenti degli indirizzi di Comunicazione Visiva e Pubblicitaria e del liceo artistico dell'IISS Colasanto di Andria.I dettagli sono stati illustrati dalla consigliera regionale delegata alle Politiche Culturali Grazia Di Bari, dagli organizzatori dell'evento Giovanni Lullo, Raffaele Mansella, dal direttore del Polo Biblio Museale dott. Luigi De Luca, dalla docente di storia dell'arte dell'Accademia delle belle Arti di Bari Professoressa Rosalinda Romanelli, dai professori Silvia D'Avanzo, Paola Nanni, Amedeo de Rosa, le classi 4 A e 4 C del liceo artistico di Andria, dall'architetto Sabino Aniello in rappresentanza dell'ordine architetti Bat, dal direttore dell' Accademia delle Belle Arti di Foggia dott. Piero Di Terlizzi, da Roberta Attimonelli di 'Turisti in Puglia', dal Presidente della Confcommercio di Andria dott. Claudio Sinisi e dall'amministrazione comunale di Andria.Tante le attività previste nel corso dei quattro giorni: una mostra diffusa di dipinti di artisti nazionali ed internazionali; l'estemporanea di pittura in vari punti della città, demo con Romina Illuzzi (dal 2 al 4 giugno in Piazza Duomo e Piazza La Corte), con Salvador Barnaba (il 3 giugno in Piazza La Corte), Felicita Fiorini (il 4 giugno in Piazza Catuma) e sempre in Piazza Catuma l'estemporanea collettiva il 4 giugno. Spazio anche per i workshop e le conferenze incentrate sulle tecniche del colore. Le tour operator di 'Turisti in Puglia' metteranno in campo percorsi che coinvolgeranno le sei chiese che ospiteranno le mostre.La manifestazione è organizzata dalla Cooperativa San Francesco, e patrocinata da Regione Puglia, Polo Biblio Museale, Comune di Andria, Accademia di Belle Arti di Foggia, Ordine degli Architetti della BAT."Andria ad Artem - dichiara la consigliera Di Bari - è la festa della pittura a cui prenderà parte non solo la comunità di Andria, ma l'intera regione. Abbiamo coinvolto tutto il centro di Andria, il museo diocesano, la biblioteca comunale e sei chiese messe a disposizione dalla diocesi che ospiteranno mostre, workshop e demo. Voglio ringraziare i tanti artisti che hanno accettato di partecipare a questa che auspichiamo sia solo la prima edizione del festival, ma soprattutto siamo felici di aver coinvolto i ragazzi dell'istituto Colasanto. Grazie a loro il 31 maggio ci sarà una giornata con opere d'arte viventi, una estemporanea di pittura e scultura, selfie d'arte e shooting fotografici e un flash mob per fare festa in tutta la città. Per far sì che Andria si vesta di pittura".