Il rock di Edoardo Bennato infiamma il Puglia Outlet Village

Un altro grande artista della musica italiana ospite del Puglia Outlet Village di Molfetta: Edoardo Bennato, una carriera costellata di successi, nel nome del rock.Poche note, il suono "magico" dell'armonica, il pubblico delle grandi occasioni ed è subito uno sprigionarsi di energie uniche e positive.Il concerto è un susseguirsi di brani che affrontano con ironia e sagacità temi sempre attuali, anche se scritti anni fa, da "Mangiafuoco", a "Meno male che non c'è Nerone", piuttosto che la notissima "Vendo Bagnoli".Ieri, come oggi, cambiano i personaggi politici e non, ma non cambia la storia, non cambiano le problematiche, non a caso il suo ultimo lavoro si chiama "Pronti a salpare": "Via da quei luoghi comuni verso luoghi eccezionali, pronti a salpare", sono i primi versi del testo, in poche righe si legge ancora una volta la voglia di un mondo migliore, di un mondo diverso, quello che Bennato ha sempre raccontato con i suoi testi.Con "Abbi dubbi" inizia il suo concerto, ma non ha nessun dubbio «sul potere sovversivo e rivoluzionario del rock», come dice il cantautore partenopeo salendo sul palco.Quella che emana con la sua voce graffiante e al tempo stesso melodiosa è energia pura, è un coro unico con il pubblico del Puglia Outlet Village sulle note delle celeberrime "Solo canzonette", "Il gatto e la volpe", "Capitan uncino", "L'isola che non c'è".Al ritmo e alle sonorità di Edoardo Bennato non si può stare fermi, una mano, un piede si muovono da sole a ritmo di musica, a ritmo di rock.In sintesi ritmo, calore, colore, sonorità accattivanti, gli ingredienti giusti per un concerto di grande successo in nome del rock italiano, quello che fa vibrare le corde del cuore.Il prossimo appuntamento al Puglia Outlet Village con la musica d'autore è il prossimo 22 settembre con il magico pianoforte del maestro Giovanni Allevi.