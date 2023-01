Il Presepe vivente "Notte di Luce" della valle di Santa Margherita visitabile fino all'8 gennaio

Ancora pochi giorni per visitare il Presepe vivente "Notte di Luce": il 6 -7- 8 gennaio 2023, dalle ore 17 sino alle ore 20:30.Grosso successo di pubblico, anche quest'anno per l'Associazione Madonna dei Miracoli, che presso la Basilica di Santa Maria dei Miracoli, ha allestito il Presepe vivente "Notte di Luce" nella valle di Santa Margherita, come ormai tradizione, nei pressi della suddetta Basilica.Il tema proposto ai visitatori è "Quando nasce un bambino, ogni giorno è Natale nel Mondo!". I testi sono stati curati da Don Ettore Lestingi mentre le scene sono state curate dalla Associazione culturale sportiva "Latin American Style".In uno scenario naturale si snoda quindi un percorso in cui si raccontano gli avvenimenti sacri che hanno preceduto la nascita di Gesù Bambino e a conclusione con la scena emozionante della nascita del Salvatore. Il Presepe vivente "Notte di Luce" rientra nel circuito dei presepi viventi della regione Puglia.