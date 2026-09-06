Governo Meloni: un centinaio da Andria alla kermesse di Bari

Un centinaio di iscritti e simpatizzanti di Fratelli d'Italia, hanno preso parte da Andria venerdì scorso, 4 settembre, alla manifestazione svoltasi a Bari per celebrare i 1.413 giorni del Governo Meloni.Due pullman e decine di militanti partiti con i propri mezzi, sono partiti dalla città per celebrare al porto del capoluogo pugliese il governo più longevo della storia repubblicana, sempre più accreditato a livello internazionale grazie al capo del governo Giorgia Meloni. A coordinare l'evento da Andria la Segreteria cittadina, con Sabino Napolitano ed il gruppo consiliare con Gaetano Scamarcio, Andrea Barchetta e Sabino Miccoli, oltre naturalmente la deputata del territorio, Mariangela Matera.Una forte presenza che ha unito la rappresentanza della città fidelis alle migliaia di partecipanti confluiti da ogni parte d'Itali,a per sottolineare la solidità del quadro politico nazionale, che vede Fratelli d'Italia partito leader della coalizione di centrodestra. La stabilità istituzionale raggiunta a livello centrale viene letta come il presupposto indispensabile per incidere sulle riforme del Paese e per alimentare, a cascata, l'azione politica e amministrativa nei contesti territoriali.