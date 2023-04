"In Compagnia del Sorriso" di Andria nel consiglio nazionale della FNC

L'Associazionesiede, da quest'anno, nele a breve riceverà, anche, laè quanto fa sapere il, nonché fondatore dell'associazione e quindi uno dei primi clown dottori della città di Andria, attraverso la sua pagina social.Risultato raggiunto grazie al lavoro di squadra, diretto da«Attualmente sediamo nel consiglio nazionale della FNC. Ad oggi siamo l'unica associazione della Puglia con questo privilegio» e aggiunge «E' stato bello essere a Bologna, sedere in consiglio nazionale con la dignità di un'associazione riconosciuta ed apprezzata e assistere alla certificazione dei fratelli e sorelle con il naso rosso che operano come noi da parte di un ente prestigioso. E niente. Volevamo dirtelo. A te che credi in noi, che ci sostieni, che ci vuoi bene! Non dimenticare che è anche merito tuo se siamo a questo punto»È nello scorso weekend che l'Associazione "è stata convocata a Bologna per la consegna del certificato "Clown-therapie sociale de salle" ai primi clown dottori, appartenenti ad associazioni del centro-nord Italia, della FNC. Questo certificato ha valore curricolare e da punteggio nelle graduatorie di assunzione lavorativa.Il dott. Dino Leonetti precisa «Grazie all'intensa attività clinica e sociale, con progetti di ricerca che hanno prodotto otto tesi di laurea di giovani dottorandi, con la pubblicazione di due libri sulla figura del clown dottore, con iniziative sociali a beneficio della promozione della clownterapia, con la proposta di legge per far diventare la figura del clown dottore equipollente ad un operatore sanitario nella relazione di aiuto, siamo stati eletti in assemblea nazionale, cioè ritenuti degni di avere un nostro posto in seno al consiglio nazionale di FNC» e aggiunge il meritato riconoscimento dell'attività svolta «Presto avremo la certificazione internazionale da parte dell'ente di Bruxelles "Jean Monnet" Association International A.I.S.B.L.» un riconoscimento importantissimo che accredita e avvalora il lavoro svolto sino ad aggi dalla associazione Compagnia del sorriso Onlus»E a proposito di clowdottori che il dott. Dino Leonetti ripercorre così in poche righe la loro storia «In principio non esistevano nella nostra provincia volontari che indossando un naso rosso avessero protocolli e convenzioni con la ASL per entrare negli ospedali. Dieci anni fa, dopo un impegnativo corso di formazione durato 250 ore in aula con formatori della FNC, con tirocinio obbligatorio ed esame finale siamo nati noi di In Compagnia del Sorriso ONLUS. Da allora, dopo la benedizione del direttore generale della Asl, Giovanni Gorgoni, abbiamo svolto migliaia di ore di volontariato nei reparti pediatrici della provincia BAT».E conclude con un messaggio intriso di speranza «Noi di In compagnia del sorriso vogliamo fare le cose per bene semplicemente perché crediamo che i malati abbiano pieno diritto a trovarsi di fronte a persone debitamente formate, che li rispettino e cerchino, con umiltà e tatto, di fare il possibile per migliorare il loro stato di umore, sostenendoli nel momento di massima fragilità umana ed emotiva»