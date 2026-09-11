Festival Castel dei Mondi: cambio di sede per gli spettacoli del 12 e 13 settembre

Avantgarde – Compagnia No Gravity

Medea – Compagnia di Eros Santeros

A causa delle possibili condizioni meteorologiche avverse previste nelle prossime giornate, l'organizzazione del Festival Castel dei Mondi comunica alcune variazioni di sede per gli spettacoli in programma il 12 e 13 settembre.Lo spettacolo, inizialmente previsto in piazza Catuma alle ore 21.15,, per garantire condizioni di maggiore sicurezza e comfort ad artisti e pubblico.Per raggiungere agevolmente la nuova sede, nelle serate del 12 e 13 settembre sarà attivo unAndata: dalle ore 20.00, con partenza da piazza Marinai d'Italia (nei pressi del Comando della Polizia Locale)Ritorno: dalle ore 22.30, dallo Spazio DuendeLo spettacolo, inizialmente previsto presso lo Spazio Duende alle ore 20.30,(Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti), in viale dei Comuni di Puglia.Le modifiche, decise in via precauzionale, hanno l'obiettivo di garantire il regolare svolgimento del Festival nelle migliori condizioni di sicurezza per pubblico e artisti.