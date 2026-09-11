Castel dei Mondi
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Attualità

Festival Castel dei Mondi: cambio di sede per gli spettacoli del 12 e 13 settembre

"Avantgarde" sarà trasferito presso lo Spazio Duende e "Medea" presso l'Auditorium del CPIA

Andria - venerdì 11 settembre 2026 14.41 Comunicato Stampa
A causa delle possibili condizioni meteorologiche avverse previste nelle prossime giornate, l'organizzazione del Festival Castel dei Mondi comunica alcune variazioni di sede per gli spettacoli in programma il 12 e 13 settembre.

Avantgarde – Compagnia No Gravity
Lo spettacolo, inizialmente previsto in piazza Catuma alle ore 21.15, sarà trasferito presso lo Spazio Duende, per garantire condizioni di maggiore sicurezza e comfort ad artisti e pubblico.
Per raggiungere agevolmente la nuova sede, nelle serate del 12 e 13 settembre sarà attivo un servizio navetta gratuito:
Andata: dalle ore 20.00, con partenza da piazza Marinai d'Italia (nei pressi del Comando della Polizia Locale)
Ritorno: dalle ore 22.30, dallo Spazio Duende

Medea – Compagnia di Eros Santeros
Lo spettacolo, inizialmente previsto presso lo Spazio Duende alle ore 20.30, sarà invece ospitato presso l'Auditorium del CPIA (Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti), in viale dei Comuni di Puglia.

Le modifiche, decise in via precauzionale, hanno l'obiettivo di garantire il regolare svolgimento del Festival nelle migliori condizioni di sicurezza per pubblico e artisti.

Gli appuntamenti restano confermati nelle date del 12 e 13 settembre, con i consueti orari: 21.15 per Avantgarde e 20.30 per Medea. Il pubblico è invitato a prendere nota delle nuove sedi e delle indicazioni logistiche.
  • Festival Castel dei Mondi
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