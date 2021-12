Hub vaccinale di Andria, arrivano i clown dottori all’open day dedicato ai bambini

Dopo l'accordo con il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bt e la Direzione Generale della stessa azienda e la collaborazione con gli animatori del sorriso della Croce Rossa, nella figura del referente dott. Antonio Veneziano, che hanno operato nel mattino, anche isono stati presso l'hub vaccinale ma nel pomeriggio di mercoledì 29 dicembre.Hanno rallegrato i bambini, tantissimi, i loro genitori e anche gli stessi operatori sanitari. Angela Civita, Rossella Vaccaro, Annamaria Pastore e Berardino Leonetti.Quest'ultimo racconta un breve episodio in cui interviene anche la marionetta, di nome Salvo, quasi un auspicio di salvezza di tutti noi dalla minaccia del virus.Ecco il testo:"Entrano due giovani con una piccola che tiene stretta la mano alla mamma e non sembra volerla lasciare, mentre l'uomo si tiene da parte e volge lo sguardo verso l'esterno del box vaccinale, quasi a voler fuggire.Dico alla mia marionetta.. Salvo, guarda come si fa, lo vedi che la bambina non ha paura?La marionetta mi parla nell'orecchio e allora mi rivolgo ai genitori e dico:- Salvo mi sta dicendo che siete voi ad aver paura e non vostra figlia.Sorridono e guardano la bambina, sicchè mi volto verso di lei e dico:- mi scusi, signorina, permette che tranquillizzi i suoi genitori?Lei sorride e annuisce, mentre lascia la mano alla mamma e si sposta al centro del box.A questo punto mi metto a dire ai genitori che non è vero che "non fa niente" e che la puntura fa un po' male ma poi passa subito. Perciò devono stare tranquilli e non non devono aver per niente paura. La mamma sorride e un pochino anche il papà, che ora è vicino alla donna e le mette un braccio sulla spalla.L'infermiera si prepara e così la piccola. Chiedo se posso stare davanti e se posso far vedere a Salvo quanto è coraggiosa e lei dice di sì.Cominciamo a contare al contrario da dieci a uno. Al sette l'infermiera, bravissima e fulminea, ha già fatto l'iniezione. Io continuo a contare insieme alla bambina e alla fine diamo il via per la puntura. L'infermiera esclama:- abbiamo già fatto!La bambina fa una espressione stupita e guarda la mamma. Ora sorridono tutti. E' fatta.Ora meritate una caramella e l'attestato di coraggio, tutti e tre!Escono dal gabbiotto e si riprende con altri bambini. Ciascuno con sfumature e comportamenti diversi."La Asl ha condiviso questa bellissima esperienza con la Presidenza della Regione Puglia, data l'importanza della testimonianza vissuta che, si spera, venga ripetuta e sia da modello anche in altri hub del territorio. In Compagnia del Sorriso è un'associazione andriese di clown dottori operativa nel volontariato da circa dieci anni negli ospedali della provincia BAT ed è iscritta alla Federazione Nazionale dei Clown dottori, ne è presidente Annamaria Pastore.