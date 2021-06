"Il Caso Grottelline", incontro con il giornalista Cosimo Forina per l'iniziativa "Andria Legge Libri"

Secondo appuntamento in calendario con il nutrito cartellone di "ALL - Andria Legge Libri", l'inedita rassegna libraria promossa dalla SEAK (Sveva Editrice Associazione Kulturale) in collaborazione con le associazioni Fare Quadrato e Il Solstizio. L'iniziativa, che gode del patrocinio del Consiglio Regionale della Puglia e della Civica Amministrazione di Andria, propone, dal 18 al 29 giugno, svariati appuntamenti su argomenti di attualità, di cronaca, di storia locale e sulle ripercussioni sociali delle nuove forme di comunicazione.Martedì 22 giugno, alle ore 19.00, presso il Chiostro di San Francesco, l'ospite di turno è il giornalista Cosimo Forina, autore de "Il Caso Grottelline", una vicenda triste, amara e complessa che per circa 30 anni ha angustiato la Murgia Barese, tra Spinazzola e Poggiorsini, facendone un autentico regno della "monnezza" con danni incalcolabili per la salute dell'ambiente e delle comunità locali. «Trattasi in definitiva di una inchiesta rigorosa e certosina legata alla cosiddetta "Puglia Peggiore" - ricorda il presidente della Seak, Nino Marmo. Quella Puglia dove i rifiuti diventano un business miliardario e certa connivenza politico- imprenditoriale fa autentico scempio di luoghi di straordinario interesse storico, naturalistico, ambientale e paesaggistico».A conversare con l'autore, Cosimo Forina, ci saranno il giornalista Salvatore Petrarolo e Fabio Modesti, esperto ambientale e già direttore del Parco dell'Alta Murgia.Prossimi appuntamenti in calendario:25 giugno, ore 19 - Chiostro San Francesco, "Annessi e connessi" di Alessio Giannone (alias Pinuccio);28 giugno, ore 19 - Chiostro San Francesco, "Magnificat" di Elvira Manco.