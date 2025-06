 “Punti Cardinali”, nuovo bando per l'orientamento alla formazione ed il lavoro

Il Comune di Andria ricerca partner di progetto per la realizzazione di una proposta progettuale da candidare all'iniziativa "PUNTI CARDINALI FOR WORK. Punti di orientamento per la formazione e il lavoro" della Regione Puglia. Dopo la pubblicazione in Albo pretorio e sul portale istituzionale dell'Ente, il bando e le sue finalità sarà illustrato nei dettagli da referenti di Anci e Regione Puglia lunedì 16 giugno alle ore 11 nel Chiostro di San Francesco.«Siamo lieti di accogliere ad Andria l'unica tappa della provincia BAT in cui verrà presentata la nuova edizione del bando "Punti Cardinali" – dichiara l'Assessora al Futuro Viviana Di Leo - Sarà occasione per i tanti stakeholders del territorio di approfondire gli obiettivi e i criteri del bando. Come Amministrazione, attraverso l'Assessorato al Futuro, visti i risultati positivi ottenuti circa 2 anni fa, siamo pronti non solo a presentarci all'avviso con una cordata di partner competenti, ma anche con un progetto vincente che, ne siamo certi, produrrà effetti e fermento nella nostra città».