Dialogo sul percorso di adeguamento del PRG al piano paesaggistico territoriale regionale: incontro il 6 novembre

Adeguamento del PRG al PPTR - Delibera di adozione ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio) e dell'art. 97, comma 3, delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR – in fase di pubblicazione dal 16/10/2025 al 15/12/2025 Digitalizzazione in formato vettoriale delle tavole di zonizzazione del Piano Regolatore Generale di Andria, nel sistema di proiezione cartografica della Carta Tecnica Regionale, e correzioni di meri errori materiali contenuti nella cartografia, ai sensi dell'art. 12, comma 3-bis, della L.R. Puglia n. 20 del 27/07/2001 e ss.mm.ii.– in fase di pubblicazione dal 16/10/2025 al 15/12/2025.

Introduzione al dialogo - Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata, Controllo del Territorio - Arch. Pasquale Antonio Casieri

Analisi delle criticità delle opportunità per l'adeguamento del PRG al PPTR in fase di osservazioni - Progettista incaricato all'adeguamento del PRG al PPTR – Arch. Nicola Fuzio

Analisi delle opportunità per la digitalizzazione del PRG in fase di osservazioni Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata, Controllo del Territorio – Arch. Pasquale Antonio Casieri.

Il Consiglio comunale di Andria, lo scorso 30 ottobre, ha adottato la "Variazione delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale". Un risultato che arriva dopo oltre un anno di confronto e collaborazione con gli Ordini professionali.Un passaggio che semplifica e rende più flessibili le regole previste dal PRG redatto ormai 30 anni fa, nell'ottica di rispettare e tutelare l'ambiente, il paesaggio e lo sviluppo armonioso della città di Andria.Giovedì, presso il Food Policy Hub al Chiostro di San Francesco si terrà una giornata informativa con due percorsi partecipativi sull'adeguamento del PRG al Piano paesaggistico territoriale regionale e sulla digitalizzazione del PRG:Questo il programma:ore 9.15 → saluti istituzionali dell'Amministrazione Comunale da parte dell'Assessore alla Visione Urbana; segue avvio su DIALOGO SUL PERCORSO DI ADEGUAMENTO DEL PRG AL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE – PPTR IN FASE DI PROPOSIZIONE DELLE OSSERVAZIONI:ore 12 → DIALOGO SUL PERCORSO DI DIGITALIZZAZIONE DEL PRG - IN FASE DI PROPOSIZIONE DELLE OSSERVAZIONI:Segue dibattito e conclusioni.Sono stati invitati all'incontro gli Ordini Professionali, le Associazioni ambientali e di categoria e la città tutta