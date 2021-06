35 foto Il Borgo Montegrosso invaso da ciclisti Riccardo Di Pietro

L'emozione riaccende la passione, cancella i dubbi e spinge la gente a uscire di casa per assieparsi lungo i bordi delle strade. Grandi e piccoli, uomini e donne: il ciclismo riesce ad accomunare tutti. E' accaduto ieri mattina, domenica 13 giugno a Montegrosso dove si è svolto il Campionato Regionale su strada di ciclismo, memorial "Giorgia Lomuscio", organizzato dall'associazione sportiva "Andria Bike" di Luigi Tortora e dall'associazione "La Piascara".Il Presidente dell' associazione "La Piscara" Nicola Miracapillo ha ringraziato la Cooperativa Coloni di Montegrosso per aver messo a disposizione le strutture per accogliere la manifestazione ed ha augurato che questo primo evento dopo un anno e mezzo di chiusura totale sia di buon auspicio per un ritono graudale alla normalità.E' stato un campionato regionale svoltosi su un percorso murgiano diviso in due gare: - esordienti- su un circuito di 30 km, con 55 partecipanti tra cui 14 donne; –allievi- età 15-16 anni – con 58 concorrenti su circuito di 60 km.,.La gara per l'assegnazione della maglia di campione regionale, ha visto primeggiare l'andriese Raffaele Cascione, che ha sbaragliato i tanti concorrenti presenti, provenienti dal Lazio, dalla Sicilia, dall' Abruzzo, dal Molise, dalla Puglia e dalla Basilicata.Il primo posto degli esordienti è stato conquistato da Luca Bardi (MBT San Pietro SalusBike), il secondo posto da Cammisa Dario (ASD "1D"), il terzo posto da Battisti Alessandro (Marco Pantani Official Team).Per la categoria –allievi- il primo posto è stato conquistato da Daniele Chinappi, il secondo da Jacopo Ficaccio ed il terzo da Ivan Toselli, tutti della Marco Pantani Official Team.Miracapillo, dopo la gara soddisfatto dell'ottima riuscita ha sottolineato: "E' stato emozionante ritrovarci e ripartire dopo mesi difficili per tutti. Faccio i miei complimenti a ogni ciclista per la professionalità dimostrata in una giornata estrema dopo un lungo periodo di stop complicatissimo da gestire a livello fisico e psicologico, ma anche umano ed economico»Grande partecipazione degli abitanti del borgo rurale, che non si sono risparmiati per i tanti applausi ed incitamenti rivolti al passaggio dei ciclisti.