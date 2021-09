Al borgo Montegrosso la II edizione di “ MurgiAutenticA”

Al borgo di Montegrosso è in programma il 19 settembre 2021 nell'anfiteatro al "Vecchio Forno Comunitario" la presentazione del libro "Un Arma nel cuore". L'incontro, che vedrà come protagonista l'autore del volume, il colonnello dell'Arma Benemerita in congedo, Angelo Jannone, oggi affermato manager e professionista, esperto a livello internazionale di rischi legali d'impresa e di sicurezza, è stato fortemente voluto e organizzato dall'Associazione La Piscara, dalla delegazione di Andria della Confcommercio e dalla Parrocchia Santa Maria Assunta e Sant'Isidoro, con il patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Andria.Angelo Jannone è oggi un affermato manager e docente. Vive tra Roma e Milano. Da ufficiale dei Carabinieri ha ricoperto numerosi incarichi. Delle sue indagini con Giovanni Falcone e come agente infiltrato raccontano diversi libri: ricordiamo tra tutti "Totò Rina, la sua storia" di Pino Buongiorno, Mondadori (1993) e "Una vita da infiltrato" di Giorgio Sturlese Tosi, Rizzoli (2010).Autore di numerosi libri e saggi "Crimini e soldi", Igea (2003), "Intelligence", Eurilink (2010), "Eroi Silenziosi", Da tanews (2012), "Corruzioni, Frodi So ciali e Frodi Aziendali", Franco Angeli (2015), "Aspettando Giustizia", You canprint (2017), "Corruzione e Anticor ruzione in Italia", Franco Angeli (2017), "Reati Tributari e responsabilità 231", Seac (2021).