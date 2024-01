Powered by

La Polizia Locale di Andria, grazie alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici presenti in villa comunale, nonché all'acquisizione di sommarie informazioni testimoniali, ha individuato e deferito all'Autorità competente alcuni minori che, nel mese di novembre 2023, si resero protagonisti di una violenta rissa all'interno della villa comunale.Infatti il 1° novembre, alle ore 21:00 circa, due gruppi di minorenni, di cui alcuni travisati da sciarpe e cappelli ed armati di bastoni, con grave pregiudizio per l'incolumità fisica degli stessi partecipanti alla rissa e di astanti estranei, si scambiarono reciprocamente e contestualmente, più atti di violenza, terminati all'interno di un esercizio pubblico attiguo alla villa comunale, dai quali derivarono lesioni a carico di due minorenni.Ciò si comunica nel rispetto dei diritti delle persone indagate, da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell'attuale fase del procedimento e fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, ed al fine di assicurare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito.