Giovanni Vurchio ufficialmente consigliere regionale della Puglia

Ora c'è anche l'ufficialità: Andria ha il suo consigliere regionale. Siederà nei banchi della maggioranza di centrosinistra nel Consiglio Regionale della Puglia. La conferma definitiva dell'elezione, nella circoscrizione della Bat, arriva per Giovanni Vurchio, eletto nelle file del Partito Democratico. Il presidente del consiglio comunale di Andria siederà ancora negli scambi di Palazzo San Francesco, tra i due ruoli infatti c'è assoluta compatibilità.E Vurchio sui social alla vigilia di questa importante giornata ammette che l'ultimo anno non è stato semplice ed "culminato nelle ultime competizioni regionali, affrontate in un clima politico complesso e spesso penalizzante, nel quale Andria ha seriamente rischiato di restare senza alcuna rappresentanza in Consiglio regionale.Un contesto difficile, che rende ancora più significativo il risultato ottenuto: un ottimo risultato, frutto di un grande lavoro di squadra, della dedizione costante e della capacità di restare uniti anche nei momenti più complicati.Un risultato che parla di serietà, presenza sul territorio e fiducia nelle idee portate avanti, nonostante le evidenti criticità del sistema e della competizione. È da qui che si riparte: dalla forza del collettivo, dall'esperienza maturata e dalla consapevolezza che, anche quando il contesto sembra sfavorevole, il lavoro condiviso fa la differenza".Per l'occasione la Sindaca di Andria Giovanna Bruno ha diffuso il seguente messaggio.«Con la proclamazione di Antonio Decaro a Presidente e oggi degli eletti al Consiglio Regionale, si completa il quadro del nuovo governo della Puglia. Ne siamo ben lieti, finalmente! In quanto sindaco della Città di Andria rinnovo a nome personale e comunitario gli auguri a tutti i neo consiglieri regionali rivolgendo in particolare a chi rappresenterà la Bat l'appello di avere a cuore le tante questioni che ci occupano, spendendo sin da subito ogni risorsa mentale e temporale, oltre che operativa, per il nuovo Ospedale in agro di Andria, atteso da tempo, di primo livello e di 400 posti letto. Questa è solo la prima delle necessità su cui mettersi a lavoro, come ha ben dimostrato già il presidente Decaro partendo dal dossier sulla sanità e sulle liste d'attesa. Auguri di buon lavoro: che sia leale e concreto, per il bene di tutti. La Puglia deve continuare a crescere in maniera corale, rinforzando il suo essere diventata punti di riferimento a livello nazionale per più profili. Un augurio speciale sento di rivolgere al dott. Giovanni Vurchio, presidente del Consiglio Comunale, eletto nelle fila del Pd. Che il suo impegno prosegua con rinnovato slancio e nuove importanti motivazioni».