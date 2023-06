G7 in Puglia, Castel del Monte tra i siti possibili: bocche cucite ad Andria

Una scelta che trova ragione nel fatto che la Puglia è storicamente luogo simbolo di incontro di culture e terra di abbraccio tra oriente e occidente. Viste queste ragioni che hanno fatto decidere alla Premier Giorgia Meloni di ospitare qui il G7 del prossimo anno, è facile anche pensare che per le stesse ragioni i grandi del pianeta possano ritrovarsi a Castel del Monte, patrimonio dell'umanità e avamposto di sintesi tra i due mondi. Dopo la sfilata cosmogonica della grande maison internazionale Gucci, ad Andria potrebbero arrivare i rappresentati dei sette paesi più industrializzati. Appuntamento a giugno 2024. La scelta della premier, e della sua squadra di fedelissimi, potrebbe ricadere sul Maniero innanzitutto per ragioni di sicurezza: uno spazio facilmente circoscrivibile con un imponente piano di controlli. Infatti, tra i luoghi simbolo, autentiche chicche di Puglia, sulla scrivania di Meloni ci sarebbe anche Otranto, la punta più a est d'Italia ma qui sarebbero nati alcuni problemi proprio sul tema della sicurezza che nel summit del gruppo dei 7 non può essere un aspetto assolutamente secondario.L'ultima volta che le delegazioni del G7 sono state in Italia si sono riunite a Taormina, correva l'anno 2017. In quella circostanza sono arrivati nel Belpaese oltre 20 fra capi di Stato e di Governo e 200 capi delegazione per le 10 riunioni ministeriali, per un'affluenza di oltre 6mila delegati e 4mila giornalisti nel complesso. Numeri che probabilmente però non propendono per l'opzione Maniero e Murgia. Resta il fatto che la premier ha già detto che un'idea ben precisa in mente ce l'ha in mente e ha garantito presto grandi sorprese da Roma, da queste parti la notizia è nell'aria ma le bocche sono super cucite.