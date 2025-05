Forze dell'ordine: "Urge piano straordinario di assunzioni per colmare la grave carenza d’organico"

Presso il Centro Polifunzionale della Polizia di Stato del capoluogo, si è riunito il Direttivo Regionale del SIAP, unitamente a quello Interprovinciale di Bari e Barletta‑Andria‑Trani. L'appuntamento, cardine del confronto democratico tra i quadri dirigenti del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia di Stato e le autorità istituzionali territoriali, ha costituito autorevole momento di analisi e di proposta in materia di sicurezza pubblica e tutela dei diritti costituzionalmente garantiti.L'assise si è aperta con gli indirizzi di saluto, densi di autorevolezza istituzionale, del Prefetto di Bari, dott. Lorusso; del Questore di Bari, dott. Gambino; del Questore di Barletta‑Andria‑Trani, dott. Fabbrocini; nonché del Segretario Regionale dell'Associazione Nazionale Funzionari della Polizia di Stato, dott. Testini. La presenza congiunta dei vertici governativi e dell'Amministrazione dell'Interno ha conferito ulteriore solennità all'evento, attestando la costante attenzione verso le legittime istanze del personale in divisa. Hanno contribuito all'alto profilo del dibattito il Segretario Generale del SIAP, dott. Giuseppe Tiani, e il Presidente Nazionale, dott. Francesco Tiani, i quali, con appassionate argomentazioni, hanno ribadito la vocazione confederale del Sindacato, improntata al dialogo costruttivo, al pluralismo e alla tutela dei principi democratici, riaffermando l'assoluta indipendenza da qualsiasi influenza partitica o ideologica. Ai lavori hanno preso parte attiva i Segretari Provinciali Ciuffreda, Altamura, Sorino, Casciaro e Antonazzo, unitamente al Segretario Interprovinciale di Bari‑BAT, Ventrella, a numerosi dirigenti sindacali regionali e a una qualificata delegazione del SIAP Pensionati di Bari guidata dal coordinatore De Francesco.In un clima di franco confronto e approfondita riflessione, il Segretario Generale Nazionale Tiani ha esaminato le procedure concorsuali interne, con particolare riguardo alle qualifiche di Sovrintendente e di Ispettore. È stata unanimemente rilevata la necessità che l'Amministrazione concluda celermente le fasi valutative, nel pieno rispetto dei diritti di progressione economica e di carriera, così da garantire omogeneità di trattamento e valorizzazione dell'esperienza professionale maturata sul campo. Contestualmente sono state analizzate le procedure concorsuali esterne, con specifico riferimento ai bandi per l'assunzione di Agenti. Il Direttivo ha sottolineato come tali procedure, strategiche per il ricambio generazionale pronte e professionalmente motivate e pronte ad affrontare le nuove sfide della sicurezza partecipata."Particolare attenzione - ha sottolineato il Segretario Organizzativo Vito Ventrella- è stata dedicata al fabbisogno organico complessivo nel medio periodo. Il SIAP Puglia, facendosi portavoce della diffusa preoccupazione degli operatori, ha invocato un piano straordinario di assunzioni anche per rimpinguare le dotazioni teoriche regionali, tale vuoto strutturale, se non colmato, rischia di compromettere l'efficacia dei servizi di controllo del territorio e l'incolumità degli operatori, costretti a turnazioni estenuanti che eccedono ogni ragionevole misura. La discussione si è poi soffermata sugli effetti dei pensionamenti per raggiunti limiti di età e per anzianità di servizio, fenomeno che erode ulteriormente la già esigua platea degli operatori disponibili. Sul versante del benessere logistico sono state denunciate le criticità afferenti gli alloggi di servizio. È emerso altresì il bisogno di implementare ulteriori soluzioni abitative funzionali, idonee ad assicurare condizioni di vita dignitose e compatibili con l'intensità delle funzioni svolte. L'emergenza più impellente rimane, tuttavia, la drammatica carenza di organico che affligge l'intera regione Puglia. I dati analitici, esaminati nel corso dei lavori, attestano una scopertura media ormai stabilmente oltre la soglia del venti per cento nelle province di Bari, Barletta‑Andria‑Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto. A tale criticità si sommano i pensionamenti futuri e il crescente fabbisogno generato da nuove incombenze istituzionali – fra cui l'attività di polizia giudiziaria in ambito cyber‑crime e il rafforzamento dei servizi di prossimità nei quartieri ad alta densità criminale – che richiedono competenze specialistiche e tempestività di intervento. Nel suo intervento conclusivo il Segretario Generale Giuseppe Tiani ha ribadito che la sicurezza costituisce un bene pubblico primario e non comprimibile; pertanto, la perdurante scopertura organica si traduce, di fatto, in una minore capacità di prevenzione e di contrasto dei fenomeni criminali. Il Presidente Nazionale Francesco Tiani ha a sua volta sottolineato l'esigenza di consolidare il patto fiduciario fra cittadini e forze dell'ordine, investendo in formazione permanente, aggiornamento professionale e benessere organizzativo, elementi imprescindibili per un'azione di polizia moderna, efficace e rispettosa dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta costituzionale. Nella convinzione che solo un'organica strategia di reclutamento, coniugata a politiche di welfare interno e a un costante ammodernamento delle infrastrutture, possa garantire standard adeguati di sicurezza collettiva, il Direttivo Regionale del SIAP Puglia si impegna sin d'ora a promuovere ogni utile iniziativa, volta a fronteggiare la situazione emergenziale descritta".