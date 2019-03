Forza Italia Andria: «Per un'Italia Unita. NO all'autonomia che divide il Paese»

Forza Italia Andria, aderendo all'iniziativa politica organizzata dal Gruppo Consiliare FI in Regione, dal Coordinamento Regionale e Provinciale nonchè dal Movimento Giovanile del partito, scende in piazza per ribadire un seccodelle regioni settentrionali. Lo farà attraverso un Gazebo appositamente allestito, dove saranno consegnate ai cittadini andriesi delle cartoline rivolte al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, affinchè non si verifichi una drammatica spaccatura nel Paese.Tali procedimenti, infatti, intrapresi mesi orsono dalla Lombardia, dal Veneto e dall'Emilia Romagna, rischiano di acuire le differenze già presenti nei diversi contesti regionali creando numerose disparità tra i cittadini italiani, attraverso la diversificazione pericolosa di servizi pubblici locali come sanità, ambiente, sicurezza, governo del territorio, etc. Adesso il governo Lega - Cinque Stelle, nell'apparente silenzio generale, sta cercando in tutti i modi di dare il via libera a questo scellerato progetto. E' lain una sua interessante pubblicazione sul tema, dove denuncia le conseguenze di una scelta che metterebbe in pericolo la stessa Unità Nazionale.A questo proposito, il Consiglio Regionale della Puglia nei giorni scorsi ha approvato una mozione (n. 388 del 19.03.2019) a prima firma del Presidente del Gruppo FI, Nino Marmo, con una significativa convergenza delle minoranze, che impegna il Governo Regionale ad attivarsi insieme alle altre regioni del Sud per fare fronte comune con un Coordinamento permanente e, tra gli altri impegni assunti, a sensibilizzare fortemente i Parlamentari pugliesi a sostenere in via preliminare una Legge di attuazione del regionalismo differenziato, che stabilisca i principi a salvaguardia della solidarietà nazionale in materia di cittadinanza, legge propedeutica alle intese con le singole regioni. Analoga mozione con carattere d'urgenza sarà presentata al Consiglio Comunale di Andria, atteso che la questione interessa tutti gli Enti Locali.Il gazebo informativo sarà situato innei seguenti orari: