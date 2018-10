Flai Cgil Bat, il 9 ottobre congresso della categoria

Martedì 9 ottobre, a Barletta, presso "l'Hotel dei Cavalieri" in via Foggia, si terrà il IV congresso della Flai Cgil Bat. Conclusosi l'iter delle assemblee di base nei comuni e nei luoghi di lavoro, ora è tempo di rinnovare i vertici provinciali della categoria dei lavoratori dell'agro industria con l'elezione dei delegati al congresso regionale Flai e dei delegati al congresso provinciale della Cgil Bat."Nelle assemblee di base e sui posti di lavoro dove siamo stati presenti nelle scorse settimane c'è stata una grande partecipazione di lavoratrici e di lavoratori ed è stata l'occasione per discutere dei vari problemi della nostra categoria, questioni che ci hanno visto sempre in prima linea nelle sedi di contrattazione e nelle piazze in occasione delle diverse mobilitazioni del settore", spiega il segretario generale della Flai Cgil Bat, Gaetano Riglietti.I lavori del IV congresso della Flai Cgil Bat si apriranno con la registrazione dei delegati e l'espletamento delle formalità previste dal regolamento. Dopo la relazione del segretario generale della Flai Cgil Bat, Gaetano Riglietti, sono previsti gli interventi del segretario generale della Cgil Bat, Giuseppe Deleonardis e del segretario Flai Cgil Puglia, Azmi Jarjawi. Prima delle conclusioni affidate a Marco Bermani, segretario nazionale Flai Cgil, ci sarà il dibattito con i delegati e tutti gli adempimenti per l'elezione del segretario generale della categoria.