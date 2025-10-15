Dora Lacerenza
Vita di città

Ad Andria assemblea Flai CGIL presso la Camera del lavoro

In vista della manifestazione del 25 ottobre

Andria - mercoledì 15 ottobre 2025 11.45
"Democrazia al Lavoro", in vista della manifestazione nazionale organizzata per il prossimo 25 ottobre a Roma la Flai Cgil Bat organizza un'assemblea con tutti i lavoratori e lavoratrici del settore agricolo e ortofrutticolo per illustrare le ragioni della mobilitazione con particolare riferimento ai temi che maggiormente interessano la categoria come per esempio i salari, la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Presso la storica sede della Camera del Lavoro di Andria, in piazza Giuseppe Di Vittorio, appuntamento giovedì 16 ottobre a partire dalle ore 17. Ad aprire l'assemblea l'introduzione di Antonio Di Bari, coordinatore della Camera del lavoro. Seguirà la relazione sui temi della piattaforma della manifestazione della segretaria generale della Flai Cgil Bat, Dora Lacerenza. Sono previsti inoltre gli interventi di delegati e delegate dei luoghi di lavoro. Le conclusioni saranno affidate ad Antonio Ligorio, segretario generale Flai Cgil Puglia.
"Per chiedere un aumento salariale, per la pace, per il rinnovo dei CCNL, contro la precarietà e lo sfruttamento, per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono queste solo alcune delle ragioni - spiega Dora Lacerenza, segretaria generale della Flai Cgil Bat - che ci porteranno in piazza sabato 25 a Roma che illustreremo in assemblea e su cui chiediamo un'ampia convergenza perché crediamo che siano richieste sacrosante e perché vogliamo un Paese che rispetti chi lavora, che aumenti salari e pensioni, che investa in sanità e scuola, che dica NO alla precarietà e al riarmo".
