Festival israeliano “Yesh! Italia”, oggi la tappa andriese in piazza Catuma

Dal 1 al 4 giugno si terrà, a cura dell'ENIT (Ente Italiano per il Turismo) e dell'Ambasciata d'Italia in Israele, il festival "Yes! Italy - Yesh! Italia" in occasione delle celebrazioni della Festa della Repubblica Italiana. Nell'ambito del festival saranno offerti laboratori di cucina, ricette, conferenze, degustazioni di vini, tour virtuali e trasmissioni in diretta dall'Italia. Una di queste si terrà nel pomeriggio di oggi, 1 giugno, alle ore 15.00, da piazza Catuma, ad Andria, nell'ambito di un tour virtuale che riguarderà 3 regioni (Campania, Puglia e Toscana) con altrettanti appuntamenti enogastronomici tra colazione all'italiana, degustazione di vini, lezione di cucina con la pizza e poi la tappa andriese.Per questo appuntamento il Settore Promozione della Città e del Territorio-Marketing ha definito tutti i dettagli della diretta tv con la città, a cura di Telesveva, alla presenza di un Responsabile Marketing della Wizz Air (la compagnia che da luglio avvierà un volo diretto Bari-Tel Aviv), dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio, capofila del progetto, della Responsabile del Progetto Enit Israele, la dott.ssa Emanuela Panke, di un rappresentante dell'Ambasciata Italiana a Tel Aviv e di alcuni importatori israeliani. La diretta si terrà dalla centralissima Piazza Vittorio Emanuele II° dal Wine Bar "Il Turacciolo". Per l'occasione sarà preparato un piatto tipico della tradizione andriese con le orecchiette fatte a mano e preparate al momento su tavoliere. Saranno presenti le aziende locali che hanno partecipato fattivamente – su indicazione della Confcommercio - alla realizzazione del video che ha accompagnato la promozione dei prodotti destinati all'export in Israele. Tutte le attività saranno trasmesse sulla pagina Facebook dell'Ente Italiano per il Turismo in Israele Be Italia.Il programma del festival "Yes! Italy - Yesh! Italia" prevede poi negli altri giorni:Mercoledì 2/6/21 - Provincia di Sicilia, Lazio• 09:30 - Colazione all'italiana• 10:30 - Conferenza: La geografia dei formaggi• 12:00 - Corso di cucina: pasta15:00 - Tour virtuale dell'isola di SiciliaGiovedì 3/6/21 - Regioni di Calabria e Emilia• 09:30 - Colazione all'italiana e svelamento dei segreti del vero cappuccino12:00 - Tour virtuale della regione Emilia Romagna15:00 - Tour virtuale della regione di CalabriaAnche questa possibilità è legata all'impegno assicurato dall'Associazione Nazionale Città dell'Olio, di cui Andria è tra i comuni fondatori, e per questo l'assessore alle Attività Produttive, Cesare Troia, ringrazia «la stessa Associazione ed il Coordinatore Regionale, Vanni Sansonetti, per un progetto che mira a valorizzare il turismo dell'olio sempre più volano per i territori a forte vocazione olivicola».