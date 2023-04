Ferrotranviaria, Caracciolo: “Chiesti bus aggiuntivi per la tratta Andria-Barletta”

"La Regione Puglia ha proposto a Ferrotramviaria l'inserimento di due bus aggiuntivi sulla tratta Andria-Barletta al fine di accogliere le richieste dei pendolari". Così il presidente del gruppo Pd il Regione, Filippo Caracciolo."Dopo aver recepito le criticità sollevate, tramite il comune di Andria, dai pendolari colpiti da oggettive difficoltà nel raggiungere il proprio posto di lavoro, la Regione Puglia ha chiesto a Ferrotramviaria la possibilità dell'inserimento di nuove corse oltre a quelle già esistenti. Sarà valutata - spiega Caracciolo - l'aggiunta di un autobus alle ore 7:20 in modo da consentire ai lavoratori l'ingresso negli uffici entro le ore 8:00 e di una ulteriore corsa alle ore 18:20, per consentire la fruizione del servizio agli utenti che escono dal luogo di lavoro alle ore 18"."Siamo certi che queste richieste verranno recepite da Ferrotramviaria, in modo tale da rispondere nel miglior modo possibile alle esigenze del territorio. Ringrazio - conclude Caracciolo - l'assessore Anita Maurodinoia per aver mostrato sin dal primo momento disponibilità all'ascolto e volontà di adoperarsi per risolvere la questione".