Fedez e Clara aprono in Piazza Catuma ad Andria il tour di "Road to Battiti"

Grande bagno di folla ieri sera ad Andria per la prima tappa del "Road to Battiti", il primo di dieci appuntamenti che attraverseranno la Puglia aspettando il grande evento "Cornetto Battiti Live". Nella centralissima Piazza Catuma, la serata è iniziata poco prima delle ore 19 con l'intrattenimento del dj e degli speaker di Radio Norba, Daniele Colacicco e Rosaria Rollo, attraverso tanta musica e distribuzione di gadget. Durante il radio live show sono stati intervistati gli attesissimi ospiti dell'evento, Fedez e Clara, che intorno alle 21 si sono esibiti per la registrazione del videoclip (circa due canzoni) della "performance on the road" che sarà successivamente trasmessa in una delle cinque puntate del "Cornetto Battiti Live".«Una bella esperienza - scrive la sindaca Giovanna Bruno (qui il link al video riassuntivo della serata) - con migliaia di giovani coinvolti. La musica è un attrattore incredibile e attraverso di essa si può promuovere un territorio, con l'investimento pubblicitario di un circuito importante e rinomato come quello di Battiti. Il "Road" ha fatto tappa nella nostra città che si è fatta trovare pronta ad entusiasmarsi e collaborare. Grazie a tutti»."Road to Battiti" è la prima uscita ufficiale per Fedez e Clara dopo l'uscita del loro nuovo singolo "Scelte stupide", da oggi disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radioper Warner Music Italy. Dopo la recente partecipazione di entrambi gli artisti al 75° Festival di Sanremo, Fedez e Clara sono tornati in studio, per la prima volta insieme, per unire le forze in nuova musica che accompagnerà tutta l'estate. "Scelte Stupide" è un brano dalle sonorità cupe e avvolgenti che mette a nudo gli ultimi bagliori di un rapporto destinato a finire, ma che non si è ancora pronti a lasciare andare. Le voci di Fedez e Clara si intrecciano in modo naturale e magnetico, dando vita a un racconto viscerale e autentico su un amore complicato, fatto di slanci irrazionali e cadute inevitabili. "Scelte Stupide" prosegue il viaggio sonoro iniziato da Fedez con "Battito", mescolando atmosfere pop alla Artemas a una carica marziale su una base elettronica incalzante e cadenzata, che non permette all'ascoltatore di distogliere l'attenzione.