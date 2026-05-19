Foto Antonio leonetti
Foto Antonio leonetti
Speciale

Antonio Leonetti (AVS-5Stelle): urgente una strategia sulla realizzazione di nuove rotatorie ad Andria

Un'esigenza prioritaria per migliorare la sicurezza stradale, ridurre gli incidenti e fluidificare il traffico

Andria - mercoledì 20 maggio 2026 Comunicato Stampa
La realizzazione di nuove rotatorie è un'esigenza prioritaria in molti contesti urbani ed extraurbani per migliorare la sicurezza stradale, ridurre gli incidenti e fluidificare il traffico. Quali sono i vantaggi delle rotatorie?
  • Sicurezza, La rotatoria impone una moderazione della velocità (Art. 141 C.d.S.) e riduce drasticamente i punti di conflitto rispetto a un incrocio tradizionale.
  • Ambiente e Decoro I progetti moderni integrano aree verdi con vegetazione tipica del territorio (es. pini, oleandri o querce) per migliorare l'estetica urbana.
  • Efficienza L'eliminazione dei semafori riduce i tempi di attesa e le emissioni dei veicoli in sosta forzata.
Quali incroci ad Andria è possibile realizzare le rotatorie?
  • incrocio SS Salvatore - via P. Nenni - via P. I Normanno
  • via Barletta (fronte Centro Commerciale)
  • via Barletta - viale Orazio - viale Ovidio
  • via Trani - via della Pineta - viale Virgilio
  • via Milite Ignoto - via Bisceglie - via Mozart
  • via Tamburrini - via Malpighi - viale Goito
  • via Barletta - via Ferrucci - viale Goito
  • via Castel del Monte - via Togliatti
  • via Don Riccardo Lotti - via P. Nenni
  • viale Ausonia - via Don R. Lotti - via Canosa
  • viale Puglia - viale Dalmazia - via S. M. Miracoli
Adeguamento delle rotatorie esistenti
  • Piazza Caduti sul Lavoro
  • incrocio via Murge - viale Trentino
  • incrocio via Verdi - via Bisceglie
  • via Santa Lucia - via Palmiro Togliatti
Le rotatorie svolgono anche una funzione di Traffic Calming in quanto le autovetture sono costrette a rallentare la velocità sotto i 30 km/h, risolvendo uno dei problemi lamentati da tempo dai residenti e cioè la scarsa sicurezza nell'attraversamento stradale dovuta anche all'alta velocità delle auto in transito, in particolare negli orari notturni. Alla sicurezza dei pedoni possono contribuire anche la realizzazione dei bulb-outs (estensioni del marciapiede) in corrispondenza degli attraversamenti pedonali.

Contenuto elettorale sponsorizzato
Leonetti
Leonetti
Leonetti
Leonetti
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • elezioni comunali 2026
Castel del Monte torna set cinematografico: ciak per l’andriese Riccardo Scamarcio nei panni di Federico II
20 maggio 2026 Castel del Monte torna set cinematografico: ciak per l’andriese Riccardo Scamarcio nei panni di Federico II
Piscina Comunale, affidamento in concessione: pubblicato bando della proposta di partenariato
20 maggio 2026 Piscina Comunale, affidamento in concessione: pubblicato bando della proposta di partenariato
Altri contenuti a tema
Giovanna Bruno Sindaco:  grande evento di chiusura della campagna elettorale giovedì 21 maggio in Piazza Catuma Speciale Giovanna Bruno Sindaco:  grande evento di chiusura della campagna elettorale giovedì 21 maggio in Piazza Catuma "Nel cuore simbolico della vita cittadina, dove la comunità si ritroverà per celebrare insieme il percorso fatto e guardare al futuro"
Avv. Magliano: “Città piena di turisti? Eventi culturali che attirano gente da fuori? Ma quando mai!” Speciale Avv. Magliano: “Città piena di turisti? Eventi culturali che attirano gente da fuori? Ma quando mai!” La nota della candidata al consiglio comunale, nella lista “Andria Riparte”
Domani 19 maggio, il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi per Sabino Napolitano Sindaco  Domani 19 maggio, il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi per Sabino Napolitano Sindaco  L'appuntamento è fissato per martedì 19 maggio alle ore 10.30 nel comitato in via Regina Margherita, 120
Non solo il rudere di via Quinto Ennio. Tutte le opere "impossibili" realizzate dall'Amministrazione Bruno Speciale Non solo il rudere di via Quinto Ennio. Tutte le opere "impossibili" realizzate dall'Amministrazione Bruno Dalla rigenerazione urbana alla riapertura di spazi pubblici, dalla sicurezza alla viabilità, dalla cultura ai servizi di quartiere
Antonio Leonetti (AVS-5Stelle): Riorganizzare il Trasporto Pubblico Urbano di Andria Antonio Leonetti (AVS-5Stelle): Riorganizzare il Trasporto Pubblico Urbano di Andria «Il mio obiettivo è dare un servizio presente nella vita quotidiana delle persone, con semplicità e facilità»
Anche Bignami, capogruppo Fdi alla Camera, a sostegno di Sabino Napolitano Anche Bignami, capogruppo Fdi alla Camera, a sostegno di Sabino Napolitano Domani, sabato 16 maggio alle ore 18 in piazza Marconi, incontro con il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati
Elezioni comunali: Il Comitato residenti centro-storico presenta il "conto" ai prossimi amministratori Attualità Elezioni comunali: Il Comitato residenti centro-storico presenta il "conto" ai prossimi amministratori Il centro storico al centro: le problematiche e le possibili soluzioni della parte più antica di Andria
Amministrative Andria: "Oggi il ministro Foti e sabato tocca a Bignami" Amministrative Andria: "Oggi il ministro Foti e sabato tocca a Bignami" Prosegue ad Andria la mobilitazione dei big di Fratelli d’Italia a sostegno della candidatura a sindaco di Sabino Napolitano
Il saluto di Giovanni Vurchio da Presidente del consiglio comunale
20 maggio 2026 Il saluto di Giovanni Vurchio da Presidente del consiglio comunale
Giovanna Bruno Sindaco:  grande evento di chiusura della campagna elettorale giovedì 21 maggio in Piazza Catuma
20 maggio 2026 Giovanna Bruno Sindaco:  grande evento di chiusura della campagna elettorale giovedì 21 maggio in Piazza Catuma
Avv. Magliano: “Città piena di turisti? Eventi culturali che attirano gente da fuori? Ma quando mai!”
20 maggio 2026 Avv. Magliano: “Città piena di turisti? Eventi culturali che attirano gente da fuori? Ma quando mai!”
On.Matera (FdI): “Turismo e valorizzazione del territorio, con Mazzi si è chiuso il tour dei big a sostegno di Napolitano ad Andria”
20 maggio 2026 On.Matera (FdI): “Turismo e valorizzazione del territorio, con Mazzi si è chiuso il tour dei big a sostegno di Napolitano ad Andria”
Ata, altri tagli nella Bat: 19 collaboratori scolastici e 2 assistenti in meno
20 maggio 2026 Ata, altri tagli nella Bat: 19 collaboratori scolastici e 2 assistenti in meno
Grave incidente su via Castel del Monte, 30enne muore sul colpo
19 maggio 2026 Grave incidente su via Castel del Monte, 30enne muore sul colpo
Andria, controlli della Questura nel centro storico
19 maggio 2026 Andria, controlli della Questura nel centro storico
Inseguimento a Roma, arrestato l'attore andriese Marco Montingelli
19 maggio 2026 Inseguimento a Roma, arrestato l'attore andriese Marco Montingelli
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.