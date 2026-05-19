Antonio Leonetti (AVS-5Stelle): urgente una strategia sulla realizzazione di nuove rotatorie ad Andria

Sicurezza , La rotatoria impone una moderazione della velocità (Art. 141 C.d.S.) e riduce drasticamente i punti di conflitto rispetto a un incrocio tradizionale.

, La rotatoria impone una moderazione della velocità (Art. 141 C.d.S.) e riduce drasticamente i punti di conflitto rispetto a un incrocio tradizionale. Ambiente e Decoro I progetti moderni integrano aree verdi con vegetazione tipica del territorio (es. pini, oleandri o querce) per migliorare l'estetica urbana.

I progetti moderni integrano aree verdi con vegetazione tipica del territorio (es. pini, oleandri o querce) per migliorare l'estetica urbana. Efficienza L'eliminazione dei semafori riduce i tempi di attesa e le emissioni dei veicoli in sosta forzata.

incrocio SS Salvatore - via P. Nenni - via P. I Normanno

via Barletta (fronte Centro Commerciale)

via Barletta - viale Orazio - viale Ovidio

via Trani - via della Pineta - viale Virgilio

via Milite Ignoto - via Bisceglie - via Mozart

via Tamburrini - via Malpighi - viale Goito

via Barletta - via Ferrucci - viale Goito

via Castel del Monte - via Togliatti

via Don Riccardo Lotti - via P. Nenni

viale Ausonia - via Don R. Lotti - via Canosa

viale Puglia - viale Dalmazia - via S. M. Miracoli

Piazza Caduti sul Lavoro

incrocio via Murge - viale Trentino

incrocio via Verdi - via Bisceglie

via Santa Lucia - via Palmiro Togliatti

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La realizzazione di nuove rotatorie è un'esigenza prioritaria in molti contesti urbani ed extraurbani per migliorare la sicurezza stradale, ridurre gli incidenti e fluidificare il traffico.Le rotatorie svolgono anche una funzione di Traffic Calming in quanto le autovetture sono costrette a rallentare la velocità sotto i 30 km/h, risolvendo uno dei problemi lamentati da tempo dai residenti e cioè la scarsa sicurezza nell'attraversamento stradale dovuta anche all'alta velocità delle auto in transito, in particolare negli orari notturni. Alla sicurezza dei pedoni possono contribuire anche la realizzazione dei bulb-outs (estensioni del marciapiede) in corrispondenza degli attraversamenti pedonali.