Speciale
Antonio Leonetti (AVS-5Stelle): urgente una strategia sulla realizzazione di nuove rotatorie ad Andria
Un'esigenza prioritaria per migliorare la sicurezza stradale, ridurre gli incidenti e fluidificare il traffico
Andria - mercoledì 20 maggio 2026 Comunicato Stampa
La realizzazione di nuove rotatorie è un'esigenza prioritaria in molti contesti urbani ed extraurbani per migliorare la sicurezza stradale, ridurre gli incidenti e fluidificare il traffico. Quali sono i vantaggi delle rotatorie?
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- Sicurezza, La rotatoria impone una moderazione della velocità (Art. 141 C.d.S.) e riduce drasticamente i punti di conflitto rispetto a un incrocio tradizionale.
- Ambiente e Decoro I progetti moderni integrano aree verdi con vegetazione tipica del territorio (es. pini, oleandri o querce) per migliorare l'estetica urbana.
- Efficienza L'eliminazione dei semafori riduce i tempi di attesa e le emissioni dei veicoli in sosta forzata.
- incrocio SS Salvatore - via P. Nenni - via P. I Normanno
- via Barletta (fronte Centro Commerciale)
- via Barletta - viale Orazio - viale Ovidio
- via Trani - via della Pineta - viale Virgilio
- via Milite Ignoto - via Bisceglie - via Mozart
- via Tamburrini - via Malpighi - viale Goito
- via Barletta - via Ferrucci - viale Goito
- via Castel del Monte - via Togliatti
- via Don Riccardo Lotti - via P. Nenni
- viale Ausonia - via Don R. Lotti - via Canosa
- viale Puglia - viale Dalmazia - via S. M. Miracoli
- Piazza Caduti sul Lavoro
- incrocio via Murge - viale Trentino
- incrocio via Verdi - via Bisceglie
- via Santa Lucia - via Palmiro Togliatti
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