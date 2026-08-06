Mercato Comunale di via Flavio Giugno
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Attualità

Emergenza Caldo: i luoghi comunali aprono alla città

L'obiettivo è offrire riparo e riposo ad anziani e persone fragili

Andria - giovedì 6 agosto 2026 5.17
Stante la vasta ondata di calore che sta attraversando in questi giorni la Regione Puglia e che tocca anche la città di Andria, su disposizione del Sindaco avv. Giovanna Bruno i luoghi comunali aprono le porte ai cittadini. Come già avvenuto per il Centro Dopo di Noi in Villa Comunale, aperto quattro anni fa dall'Amministrazione Comunale proprio per l'emergenza climatica, oggi il Sindaco ha disposto l'apertura ai cittadini di altri luoghi comunali, attrezzati con tavoli e sedie, dove poter trascorrere un po' di tempo al fresco, consentendo riparo e riposo ad anziani e persone fragili.

Oltre alla villa comunale "Giuseppe Marano" sempre aperta, v'è possibilità di accedere a:
- Centro "Dopo di noi", aperto dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 16:30 alle 19:30 dal lunedì al sabato
- Food Policy Hub, sala polifunzionale al chiostro San Francesco, dalle 09:00 alle 14:00 dal lunedì al venerdì, con possibilità di lettura di libri e quotidiani grazie ai volontari del Servizio Civile della Biblioteca;
- Biblioteca comunale "Giuseppe Ceci" dalle 08:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdi, con possibilità di lettura di libri e quotidiani;
- ⁠Ex mercato di via Flavio Giugno dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 21.00 dal lunedì al sabato.
«Mattina e pomeriggio, c'è sempre una porta aperta – afferma la Sindaca Bruno - Proviamo ad essere sempre più Comunità, nelle piccole e nelle grandi attenzioni».
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