Giovanna Bruno
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Vita di città

Ecco quando il dolore si fa bellezza, una borsa di studio in memoria di Alessandro Girasole

Iniziativa promossa dai genitori per premiare inclusione e amore per la vita

Andria - mercoledì 5 agosto 2026 8.17
Trasformare un dolore lacerante, insormontabile a tratti, in un'occasione di bellezza e di futuro. È questo il nobile e commovente impulso che ha spinto i genitori del giovane Alessandro Girasole, prematuramente scomparso a causa di una malattia all'età di 12 anni, a istituire una borsa di studio speciale in sua memoria, intitolata "Beyond Borders: A Door to the World".

​Non si tratta del classico riconoscimento riservato al "primo della classe" o a chi colleziona voti perfetti sui banchi di scuola. Lo spirito del Premio ricalca fedelmente l'essenza stessa di Alessandro: un ragazzo che ha amato la vita appieno, aprendosi al bello che essa offriva e lasciando un segno indelebile in chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo.
"Un dolore può trasformarsi in occasione di bellezza. Questo ha spinto i cari genitori del giovane Alessandro Girasole... ad istituire una borsa di studio in memoria. Il Premio non è destinato al 'primo della classe', ma a colui/colei che dimostra una spiccata curiosità verso le altre culture, oltre a qualità umane come l'altruismo, l'inclusione sociale e lo spirito di squadra.", Sindaca Giovanna Bruno

​A sottolineare il profondo valore sociale e umano dell'iniziativa sono state le parole della sindaca affidate ai social. La prima cittadina ha ricordato come Alessandro vivesse la sua esistenza con una naturale apertura verso il mondo, un tratto che oggi rivive concretamente attraverso le cose che amava di più, a partire dalla lingua inglese.

​L'infografica ufficiale chiarisce le modalità di partecipazione per i ragazzi e le famiglie interessate:
"Se potessi viaggiare nel tempo o nello spazio e scegliere un luogo nel mondo da esplorare, dove andresti? Racconta chi vorresti incontrare, come useresti l'inglese per comunicare con le persone del posto e quale 'ponte' vorresti gettare tra la tua cultura e la loro."
​Un modo straordinario per consentire ad Alessandro di continuare a vivere attraverso le cose che amava, offrendo ai giovani studenti l'opportunità di aprire le porte del proprio futuro.

"Ragazzi, leggete il bando e partecipate", è l'invito accorato che risuona dalla voce della sindaca e della famiglia. Perché, come ricorda lo spirito dell'iniziativa, imparare una lingua è aprire una porta, ma aprire la mente è cambiare il mondo.

Possono partecipare ragazzi e ragazze dagli 11 ai 14 anni (frequentanti la scuola secondaria di primo grado). Prevede la copertura totale della quota di partecipazione a un corso di gruppo di lingua inglese della durata di un anno scolastico, da frequentare presso la sede di AM Royal School.

Ai candidati è richiesto di sviluppare un piccolo testo (max 1 pagina o circa 500 parole) in totale libertà di lingua (italiano, inglese o modalità mista), rispondendo a questa intensa traccia: ​"Se potessi viaggiare nel tempo o nello spazio e scegliere un luogo nel mondo da esplorare, dove andresti? Racconta chi vorresti incontrare, come useresti l'inglese per comunicare con le persone del posto e quale 'ponte' vorresti gettare tra la tua cultura e la loro."

La domanda va inviata esclusivamente via e-mail a info@amroyalschool.it inserendo come oggetto: Candidatura Borsa di Studio Alessandro Girasole - [Nome e Cognome dello Studente]


L'invio entro e non oltre il 2 Ottobre 2026. La Commissione (composta dalle Direttrici della Scuola di Lingue e dai genitori di Alessandro) assegnerà la borsa di studio. La consegna ufficiale avverrà all'avvio dei corsi nell'Aula Girasole, alla presenza della famiglia, con il rilascio di una pergamena d'onore simbolica.
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