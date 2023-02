La bella e brava Elodie ha parenti ad Andria

Elodie ha origini andriesi. A poche ore dalla finalissima del festival di Sanremo in conferenza stampa scatta la rivelazione e i cuori degli andriesi si scaldano così come i social alla ricerca delle parentele con la brava e bella cantante romana. «Ho scoperto che da parte di mio padre ho parenti di Andria», ha detto ai cronisti.Stasera tra l'altro sarà la prima a salire sul palco dell'Ariston con la sua "Due" . Chissà che non saluterà da lì noi andriesi e più in generale i pugliesi.Elodie Di Patrizi, nota semplicemente come Elodie, è una cantante e attrice italiana. Classificatasi seconda alla quindicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, ha raggiunto la consacrazione popolare partecipando al Festival di Sanremo 2017 con il brano Tutta colpa mia.