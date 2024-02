La Burrata di Andria IGP "vola" da Milano a Sanremo

Powered by

Dopo essere stata protagonista della Fiera Internazionale del Turismo - BIT Milano 2024 presso il Padiglione Puglia, la Regina dei Formaggi, ha continuato ad emozionare i palati degli artisti della kermesse sanremese in due eventi tenutisi nella città dei fiori, l'uno a Villa Nobel dove è stata esaltata dalla Chef stellata Maria Cicolella del ristorante Pashà di Conversano è l'altro presso Casa Sanremo dove lo Chef Giovanni Cifarelli l'ha abbinata ai prodotti del Paniere del Parco dell'Alta Murgia con i quali sarà protagonista di "Casa Sanremo" in video il 7 febbraio alle ore 16:00 nel programma "Italia in Vetrina".



La vera Burrata, riconosciuta dall'Unione Europea con l'Indicazione Geografica Protetta Burrata di Andria, oramai nel gota dei Formaggi più buoni al mondo continua a raccontarsi nei principali eventi nazionali ed internazionali simbolo della Puglia nel mondo.



"Si ringrazia la Regione Puglia, gli Assessori al Turismo Gianfranco Lopane, allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci, alla Cultura Grazia Di Bari, all'Agricoltura Donato Pentassuglia, il Direttore di Puglia Promozione dott. Luca Scandale, il Direttore Generale Dipartimento Turismo e Cultura dott. Aldo Patruno, il patron del ristorante Pashà di Conversano Antonello Magistà e la Chef Maria Cicolella, il Presidente del Parco Nazionale dell'Alta Murgia Francesco Tarantini e lo Chef Giovanni Cifarelli, il Direttore dell'associazione pasticceri Sospiro di Bisceglie Sergio Salerno", sottolinea il direttore del Consorzio di Tutela Burrata di Andria IGP, Francesco Mennea.