Droghe leggere. Gruppo Forza Italia deposita mozione per contrastare il fenomeno

"Una battaglia del nostro tempo che deve vedere in prima la politica a tutti i livelli istituzionali: abbiamo depositato una mozione per impegnare la Giunta regionale ad adottare misure urgenti di contrasto alle droghe e alle dipendenze. In particolare, le cosiddette "droghe leggere", che costituiscono una via d'accesso alle sostanze più pesanti. Il governo Meloni ha stanziato ulteriori 70 milioni di euro per il Dipartimento per le politiche Antidroga rispetto all'anno scorso, destinando quindi risorse aggiuntive alla causa. Uno sforzo necessario e un esempio che la Regione Puglia può e deve seguire con il potenziamento di misure di prevenzione, educazione, assistenza e riabilitazione e, soprattutto, con un approccio multidisciplinare che coinvolga associazioni, forze dell'ordine, scuole e istituzioni. Si tratta di un tema particolarmente caro a Forza Italia: questa iniziativa, infatti, affonda le radici nelle indicazioni del dipartimento Enti Locali, con il responsabile nazionale sen. Maurizio Gasparri, e regionale con il nostro segretario on. Mauro D'Attis. Nella mozione, che ci auguriamo trovi unanimità in Consiglio regionale, si impegna la Giunta a mettere il piede sull'acceleratore: dall'allocazione di risorse adeguate per rafforzare i servizi di prevenzione e riabilitazione al coordinamento delle azioni sul territorio e la redazione di un piano regionale di intervento".