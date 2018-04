Donato alla parrocchia San Paolo un olio su tela di Michele Ficarazzo

Nobile gesto del padre, Riccardo Ficarazzo, per ricordare l'opera artistica del figlio Michele, artista andriese prematuramente scomparso anni fa. Nei giorni scorsi la famiglia Ficarazzo ha infatti donato alla parrocchia "San Paolo Apostolo" una delle tante opere lasciate in eredità da Michele, chiamata "Murgia Andriese", un olio su tela (1470 x 1140) che ritrae (nella foto) la collina di Castel del Monte sullo sfondo e, in primo piano, una tipica siepe di pietra a secco.Il gesto è stato particolarmente apprezzato dalla Diocesi, oltre che dal Parrocco, Don Vincenzo Chieppa nel cui ufficio pastorale è stata collocata l'opera. Anche il Vescovo Diocesano, mons. Luigi Mansi, ha infatti visto l'opera, che risale al 2005, e l'ha definita "una finestra sulla Murgia".La comunità di San Paolo ha ricevuto in dono l'opera dalle mani dei genitori di Michele durante la veglia pasquale del Sabato Santo e, sull'opera, è riportato il testo del Salmo 52: " Io invece come olivo verdeggiante nella casa di Dio. Mi abbandono alla fedeltà di Dio ora e per sempre".Michele Ficarazzo nasce in Puglia ad Andria nel 1975.Da sempre si dedicò con passione al disegno e poi alla pittura, interesse questo coltivato dapprima come un semplice hobby poi come una vera e propria ragione di vita. Con il passare del tempo la vena artistica sempre più incalzante lo spinse verso nuovi orizzonti e quindi a lanciarsi in nuove esperienze in ambito artistico, come la partecipazione ad alcune estemporanee e concorsi di pittura."Il pennello scorre sulla tela e così tutti i pensieri imprigionati nella sua mente vengono liberati, una pennellata dopo l'altra per svelare il suo mondo interiore e le sue emozioni".Nonostante la sua avventura da autodidatta fosse cominciata da poco Michele Ficarazzo fu prontamente riconosciuto per il suo talento:- 2° posto – Estemporanea d'Arte – Trani, Luglio 2001;- 1* Premio Concorso di Fotografia e Pittura "Polizia Municipale" – Andria, Gennaio 2002- Partecipazione al 3° Concorso biennale Internazionale di Pittura "Filippo Salesi" – Sanremo, Settembre 2002;- Premio di Rappresentanza – Amministrazione Provinciale di Parma- 26° Concorso Nazionale di Pittura e Grafica "Cristoforo Marzaroli", SalsomaggioreTra il 2001 e il 2006 l'ascesa artistica di Michele è rapida, dipinge un considerevole numero di tele di stampo iperrealistico, nature morte, ritratti, ma soprattutto i paesaggi della sua amata terra, della bucolica Murgia e del tavoliere pugliese.rassegna Internazionale di pittura "San Remo"- Biennale di pittura Spotorno- 28* rassegna internazionale d'arte "La telaccia d'oro" Torino- Collettiva Primavera- Galleria Studio 5- Conversano- Premio pasta Granoro – "Il Pendio" Corato- Collettiva Galleria Rosso 41 Trani- Collettiva Via Nazareth Barletta- Premio Città di Salsomaggiore- Expoarte Padova 2003Artefiera Pordenone- Coppa Pro Loco – Il Pendio Corato- Personale Galleria "Bottega delle arti" Mola di Bari- Presente al Vinitaly Italia per la Puglia – Verona- Personale Galleria Rosso 41 Trani- Expoarte Padova 2004Artefiera Pordenone- Personale Galleria Lorè – Altamura- Premio Catalogo Virgilio 2005 Under 35- Personale Morano Calabro (CS)- Collettive Conversano – Arte cultura e tradizione In cantina– Viaggio sentimentale nell'Italia dell'arte- Expoarte Padova 2005- Personale Rutigliano (BA) – Museo Civico "G. e P. DI Donna"- Exposition Vente 4émé marchè de l'Art Montgeron – Exposition " La nouvelie figuration" Montgeron (France)Il 29 luglioMichele Ficarazzo termina il suo viaggio e si spegne alla giovane età di 31 anni, un male agguerrito e rapido gli impedirà di proseguire nel suo cammino di vita e artistico, lasciandoci però un patrimonio pittorico e un ricordo immutato nel tempo e negli animi di tutti coloro che lo conobbero o hanno potuto conoscere le sue opere.