Eventi e cultura

In scena "Alla ricerca del sogno perduto", una iniziativa del Centro di Salute Mentale di Andria

Spettacolo teatrale ideato e interpretato dalla compagnia dei Viaggiatori ConFusi

Andria - sabato 29 novembre 2025
Il Centro di Salute Mentale di Andria – Prevenzione Psichiatrica ha coinvolto giovani utenti dell'ambulatorio di Andria ed utenti del Centro Diurno di Canosa di Puglia in un progetto teatrale in cui i partecipanti hanno dato voce ai loro vissuti. Questo ha consentito di constatare come il cammino verso il benessere psicologico trovi il suo culmine all'interno del gruppo: uno spazio sicuro dove condividere e sperimentare fiducia reciproca.

"Attraverso il gioco teatrale, l'arte aiuta a sviluppare bellezza e a riconoscerla dentro di sé - dice la responsabile Flora Brudaglio - offrendo un contenitore in cui esprimere emozioni, superare fragilità e riscoprire il valore della propria unicità".

Questo percorso coinvolgente è stato tenuto in entrambi i laboratori sotto la regìa della dott.ssa Maria Filograsso, psicologa formatrice del gruppo Farfa esperta in tecniche riabilitative creative ed espressive.

Gli eventi conclusivi si terranno il prossimo 3 e 4 dicembre 2025.

Il 3 dicembre 2025 alle ore 19.30 presso il teatro della parrocchia San Paolo Apostolo di Andria – via Sofia, 62, andrà in scena "Alla ricerca del sogno perduto" spettacolo teatrale ideato e interpretato dalla compagnia dei Viaggiatori ConFusi.

Alla ricerca del sogno perduto è una metafora potente che racconta il desiderio di ritrovare ciò che si credeva smarrito: identità, fiducia, speranza. Un viaggio teatrale tra desideri smarriti, speranze ritrovate e voci che si fanno strada nel vento.

L'intera cittadinanza è invitata a partecipare a questo momento di emozione e riflessione, per celebrare il valore della creatività come cura e come ponte verso l'altro.

Il 4 dicembre 2025 alle ore 18.30, presso il Teatro della Parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù - via Duca D'Aosta, 12 di Canosa di Puglia, andrà in scena "Otello Pop", spettacolo teatrale che vede in scena utenti ed operatori del Centro Diurno di Canosa.

Otello Pop è una rivisitazione ironica e giocosa della celebre tragedia shakespeariana, frutto di un lavoro intenso e continuativo che da anni caratterizza le attività del Centro Diurno. E' una celebrazione di questo cammino, un invito a guardare oltre il dramma per scoprire la forza del sorriso e della partecipazione.

L'ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza. Un'occasione per applaudire il talento, la resilienza e la creatività di una comunità che sceglie ogni giorno di trasformare la cura in arte.
