Covid, nella Bat 30 nuovi positivi oggi

Provincia di Bari: 16

Provincia di Bat: 30

Provincia di Brindisi: 24

Provincia di Foggia: 20

Provincia di Lecce: 46

Provincia di Taranto: 34

Residenti fuori regione: 5

Provincia in definizione: -2

261.814 Casi totali

3.192.523 Test eseguiti

250.547 Persone guarite

6.695 Persone decedute

Provincia di Bari: 96.935

Provincia di Bat: 27.069

Provincia di Brindisi: 20.721

Provincia di Foggia: 46.230

Provincia di Lecce: 29.226

Provincia di Taranto: 40.253

Residenti fuori regione: 947

Provincia in definizione: 433

Sono 173 i nuovi casi di Covid-19 registrati oggi in Puglia su 15.572 test giornalieri processati. Ancora un decesso nelle ultime 24 ore.Sono 4.572 in totale le persone attualmente positive di cui 207 quelle ricoverate in area non critica e 25 quelle in terapia intensiva