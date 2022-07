Covid in Puglia, attualmente positivi sempre in calo

Il totale di casi positivi registrati nelle singole Province pugliesi dall'inizio dell'emergenza

L'aggiornamento quotidiano sul numero dei negativizzati e dei deceduti in Puglia

Gli attualmente positivi, la percentuale dei ricoverati e il numero di pazienti in terapia intensiva in Puglia

I dati relativi alle ultime 24 ore

La Regione Puglia ha diffuso il bollettino Covid aggiornato a domenica 24 luglio 2022.445573 Area Metropolitana di Bari276723 Provincia di Lecce195990 Provincia di Foggia185114 Provincia di Taranto128972 Provincia di Brindisi120674 Provincia Bat12583 residenti fuori regione4546 provincia di residenza non notaTotale casi Puglia: 1370175Test effettuati in Puglia: 11985259Negativizzazioni: 1289433Decessi: 8765 (1 nelle ultime ore)Attualmente positivi in Puglia: 71977Ricoverati: 491 (1 in meno rispetto a ieri), compresi i 17 che al momento occupano posti letto in terapia intensiva (1 in più rispetto a ieri)Test effettuati in Puglia: 17311Casi positivi: 3480 (tasso di positività del 20.10%)Il dettaglio per provincia dei casi positivi nelle ultime ore​1024 Area Metropolitana di Bari687 Provincia di Lecce600 Provincia di Taranto385 Provincia di Foggia364 Provincia di Brindisi301 Provincia Bat101 casi di residenti fuori regione18 casi di provincia in via di definizione