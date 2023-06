Corso di aggiornamento ad Andria per assistenti sociali e psicologi

Il Settore Servizi Sociali del Comune di Andria, d'intesa e in collaborazione con la ASL BAT, ha organizzato un corso di formazione e aggiornamento destinato ai professionisti della cura psico-sociale (assistenti sociali e psicologi) su "Gli interventi di protezione e cura delle relazioni familiari alla luce della riforma Cartabia".«Si tratta di un doveroso aggiornamento dei professionisti che con davvero apprezzabile dedizione e professionalità – commenta l'Assessore Dora Conversano – si occupano di questioni delicate che investono le famiglie e tutti i soggetti fragili.»La pandemia da Covid ha avuto importanti ripercussioni sulla vita delle persone e delle famiglie: sono aumentati i maltrattamenti familiari, la violenza sulle donne, il disagio adolescenziale. Su tali problematiche è fondamentale aggiornarsi perché gli interventi siano efficaci e producano il miglioramento auspicato, garantendo la migliore modalità di intervento possibile.In particolare il corso si soffermerà sulla riforma Cartabia e sull'impatto di questa sul sistema-rete dei servizi socio-sanitari. Una riforma che ha "ridisegnato" il processo delle relazioni familiari: il rper le persone, i minorenni e le famiglie, il ruolo rafforzato del, la necessità di riordino delle competenze e l'organizzazione del, i nuovi procedimenti in tema diLa direzione scientifica del corso è a cura del dott. Giuseppe De Robertis, coordinatore del Servizio sociale comunale e dell'Equipe multidisciplinare su abuso e maltrattamento ai minori.L'aggiornamento coinvolgerà non solo i professionisti del Comune ma anche assistenti sociali e psicologi della ASL (Consultorio familiare, Centro di Salute Mentale, Servizio dipendenze patologiche), del Centro Antiviolenza e del Centro per uomini Autori di Violenza.Il corso ha suscitato l'interesse di altri Comuni viciniori (Barletta, Trani, Bisceglie, Canosa di Puglia) che hanno chiesto di partecipare a questa opportunità formativa.