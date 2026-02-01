Psicologi pugliesi, svolta digitale
Psicologi pugliesi, svolta digitale: online il nuovo portale e la web app

Una svolta concreta verso la comunicazione digitale e i servizi online. L'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Regione Puglia rafforza il rapporto con i propri iscritti e con il territorio dotandosi di un nuovo portale web e di una web app, strumenti ancora poco diffusi tra gli Ordini professionali italiani e pensati per semplificare l'accesso ai servizi e migliorare il dialogo istituzionale.

I nuovi strumenti digitali sono stati presentati lo scorso 30 gennaio, a Bari, nella sede dell'Ordine, alla presenza del presidente, Giuseppe Vinci, del Consiglio e di numerosi iscritti, a testimonianza dell'importanza e dell'interesse che portale e web app rivestono per le professioniste e i professionisti pugliesi.
Il portale psicologipuglia.it si configura come una piattaforma digitale moderna, completa e accessibile, progettata da Developing.it, web agency di Bari, per rispondere alle esigenze di tre pubblici principali: professionisti iscritti all'Ordine, cittadini e istituzioni. L'obiettivo è offrire un punto di riferimento unico per informazione, servizi, condivisione, trasparenza e dialogo con il territorio, inteso come comunità professionale, cittadinanza e stakeholder istituzionali.
Tra le principali funzionalità figurano la gestione digitale delle pratiche, la consultazione e verifica dell'Albo, l'accesso all'area riservata tramite SPID o CIE, la modulistica online, le comunicazioni integrate, il calendario di eventi e formazione con crediti ECM e strumenti a supporto dell'attività professionale.
Ampio spazio è dedicato all'Area Ordine, con informazioni istituzionali, documentazione ufficiale, regolamenti, consulenza giuridica e fiscale gratuita, e alla sezione dedicata alla formazione continua, che include corsi, eventi, webinar e contenuti sull'innovazione tecnologica e digitale applicata alla professione psicologica.

Il portale garantisce elevati standard di sicurezza informatica, grazie a continui aggiornamenti e all'adozione di sistemi avanzati di protezione dei dati, nel rispetto delle normative sulla privacy.
Elemento centrale dell'ecosistema digitale è la Progressive Web App, che consente di accedere al portale da smartphone e tablet come se si trattasse di un'applicazione nativa. L'app garantisce un'esperienza d'uso ottimale su tutti i dispositivi, permette di ricevere notifiche push per comunicazioni e aggiornamenti urgenti, di consultare contenuti anche in modalità offline e di navigare in modo rapido e intuitivo.
I nuovi strumenti digitali rappresentano un investimento strategico per l'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Puglia, capace di migliorare l'efficienza operativa dell'ente, ridurre il carico burocratico, ottimizzare le risorse e rafforzare la comunicazione con gli iscritti e con il territorio.
"Questo progetto rappresenta un passo avanti fondamentale per rafforzare il contatto con la comunità professionale, le istituzioni e le associazioni" ha commentato il presidente dell'Ordine, Giuseppe Vinci, sottolineando come il nuovo ecosistema digitale favorisca una comunicazione più diretta, accessibile e continua con tutti gli interlocutori dell'ente.

