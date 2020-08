Coronavirus, nel bollettino di oggi 8 nuovi casi: 6 nel foggiano. Un ripositivizzato ad Andria

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi domenica 2 agosto 2020 in Puglia, sono stati registrati 1473 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e1 in provincia Brindisi;6 in provincia di Foggia;1 in provincia di LecceNON sono registrati decessiDall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 243.309 test. 3967 sono i pazienti guariti mentre sono 120 i casi attualmente positivi.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4639 così suddivisi:1.508 nella Provincia di Bari672 nella Provincia di Brindisi1204 nella Provincia di Foggia;562 nella Provincia di Lecce;281 nella Provincia di Taranto;30 attribuiti a residenti fuori regione.Alla situazione odierna va aggiunto che nella giornata di ieri, è giunto ad Andria l'esito di un test periofico effettuato ad un paziente ricoverato in isolamento all'interno della RSA "San Raffaele" di via Carpaccio. Si tratta di una ripositivizzazione, in quanto questo paziente era già risultato positivo e guarito dopo esser stato ospite della RSSA "San Giuseppe" a Canosa, prima di giungere ad Andria. Al momento non vi sono casi positivi all'interno del personale della RSA di Andria.I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 02-08-2020 è disponibile al link: http://rpu.gl/6c7JzIl direttore generale della Asl di Foggia Vito Piazzolla dichiara: «Prosegue l'attività di sorveglianza attiva e di screening che ha portato all'individuazione dei sei nuovi casi odierni. La quasi totalità dei casi registrati in questi giorni riguarda persone già sottoposte a isolamento domiciliare, quindi la situazione resta sotto controllo».