Coronavirus, appello a gestione commissariale: "Si aggiornino i cittadini sulla situazione in città"

"I cittadini hanno il diritto ad essere informati. Il commissario Tufariello adotti ogni strumento necessario in questa fase emergenziale". L'appello alla gestione commissariale è del mondo politico andriese che in questo momento di emergenza si è unito condividendo un documento comune che vi riportiamo:"In maniera lodevole, i Sindaci dei Comuni limitrofi stanno quotidianamente informando i loro cittadini sullo stato dell'arte nelle rispettive città, a seguito della diffusione del Coronavirus anche nella nostra Regione. A fronte del rientro massiccio di cittadini nel fine settimana appena trascorso, a seguito della pubblicazione del DPCM dell'8 Marzo, la Regione Puglia ha comunicato che a tutt'oggi sono ben 9362 i cittadini pugliesi che hanno utilizzato il modulo on line per segnalare il loro rientro. Come forze politiche e movimenti della città di Andria, chiediamo chei - oltre a quelli già presi -offrire come forze e movimenti politici la massima collaborazione politica ed istituzionale per addivenire non solo all'elaborazione di una corretta e consapevole informazione che raggiunga tutta la cittadinanza andriese, ma anche alla concertazione di ogni idonea misura finalizzata al contenimento del pericoloso virus".La nota è a firma di, in ordine alfabetico: Andria Nuova, Cambiamo, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Leu, Gruppo Partecipa, Giovani Democratici, Giovani Forza Italia, Italia Viva, Obiettivo Andria, PD, Rete Civica Popolare, Verdi.