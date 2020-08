Coronavirus, ad Andria 3 nuovi casi nelle ultime ore. C'è anche un 66enne asintomatico

Tra gli ultimi contagi per Covid-19 che stanno interessando il nostro territorio, si registrano anche tre nuovi casi ad Andria, segnalati nelle ultime ore. Si tratta di un 18enne ricoverato al pediatrico "Giovanni XXIII" di Bari e un 19enne, entrambi tornati da Malta nel gruppo già contagiato nei giorni scorsi, che sono risultati positivi solo ieri.Ed anche un uomo di 66 anni asintomatico tornato dall'Albania si trova adesso in isolamento domiciliare, anch'egli risultato positivo. In tutti e tre i casi le persone in questione si sono autosegnalate.I casi saranno conteggiati probabilmente nel prossimo bollettino diramato dalla Regione Puglia.