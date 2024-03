Convocato il consiglio comunale monotematico sul “nuovo ospedale” di Andria

Powered by

Il "nuovo ospedale" di Andria è il punto all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale monotematico, convocato dal Presidente del Consiglio Giovanni Vurchio per lunedì 15 aprile alle ore 16.La convocazione è l'esito della Conferenza dei Capigruppo Consiliari svoltasi lo scorso 26 marzo. Saranno convocati dalla Presidenza del Consiglio Comunale, in accordo con i Capigruppo, tutti i Consiglieri Regionali del territorio, l'Assessore alla Sanità Dr. Rocco Palese, il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia Dr. Vito Montanaro e la Dr.ssa Tiziana Dimatteo, Direttore Generale della Direzione Sanitaria BAT.L'invito sarà esteso anche al Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ed ai Presidenti della I e V Commissione Regionale, Amati e Vizzino. L'obiettivo del Consiglio è quello di garantire una continua discussione su questo tema, già oggetto in queste settimane di ampi dibattiti.