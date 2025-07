"Coltiviamo l'Italia", on. Matera (FdI): "Puglia ai primi posti per prodotti di qualità"

"Valorizzare il grande lavoro degli agricoltori, essenziale per il futuro del nostro Paese. Il benessere inizia dai prodotti che portiamo a tavola. È l'ultima tappa di "Coltiviamo l'Italia", che ha girato tutte le Regioni e sono felicissima e orgogliosa che si chiuda ad Andria. La Puglia è ai primi posti in Italia per produzione di prodotti di altissima qualità. La centralità dell'agricoltura e della pesca nella tutela delle eccellenze enogastronomiche italiane che sono apprezzate in tutto il mondo. Per questo diventa indispensabile rafforzare la collaborazione tra istituzioni e operatori del settore per garantire qualità, competitività e crescita. Fratelli d'Italia ha dimostrato in più occasioni la sua vicinanza al mondo agricolo, siamo da sempre in prima linea per difendere gli agricoltori, custodi dell'ambiente e della Sovranità Alimentare. Il nostro Governo in due anni e mezzo ha già fatto molto: sono stati stanziati 11 miliardi di euro per il settore, per la difesa del "Made in Italy" e il contrasto all'italian sounding e alle contraffazioni alimentari. È aumentata capacità di spesa delle risorse disponibili passata dal 57% del 2022 al 79% del 2024, che hanno fatto dell'Italia la prima nazione UE per valore aggiunto dell'agricoltura lo scorso anno. Il Dl Agricoltura ha rappresentato uno strumento importante, dal valore di oltre 500 milioni, per la moratoria dei mutui per agricoltura e pesca, oltre che per nuovi interventi contro le pratiche sleali con il monitoraggio del costo medio di produzione. Il lavoro svolto dal Ministro Lollobrigida sta dando i risultati sperati e siamo convinti che nel tempo porterà benefici migliori". Lo ha detto il deputato pugliese di Fratelli d'Italia Mariangela Matera nel suo intervento ad Andria, tappa di "Coltiviamo l'Italia", format del gruppo parlamentare di FdI sul mondo dell'agricoltura.