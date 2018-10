Colonnine per ricarica domestica di veicoli elettrici: dalla Regione contributi dell’80% per la loro istallazione

Buone notizie per chi è possessore, singolarmente o come condominio, di veicoli elettrici rinveniente da fonte rinnovabile. Unica condizione è quella di risiedere in Puglia?Adesso è possibile partecipare dall'avviso pubblico (Bollettino Ufficiale del 25 ottobre scorso) per ottenere, "per acquisto e l'installazione di punti di ricarica domestica per veicoli elettrici "alimentati da fonte rinnovabile- le cosiddette Colonnine- un contributo a fondo perduto ( e cioè che non bisogna restituire) pari all'80% dell'intervento da finanziare, per un importo massimo di 1500euro.Per questa operazione, la Regione ha messo a disposizione, dal suo Bilancio Autonomo, 50mila euro. Le domande possono essere inoltrate alla Regione Puglia fino alle ore 13.00 del giorno 26 novembre 2018 e saranno valutate da una commissione interna secondo i criteri stabiliti nell'avviso.Come forse si ricorderà, il Piano aveva previsto interventi di installazione di punti di ricarica sia in aree pubbliche che private, con un finanziamento complessivo di € 3.275.298,14, di cui € 1.637.649,07 cofinanziati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che potrà essere attivato solo dopo la sottoscrizione della convenzione tra la Regione e lo stesso Ministero."Tali azioni- dice l'assessore Giannini- contribuiranno alla diffusione di autoveicoli elettrici determinando il miglioramento della qualità dell'aria , soprattutto in ambito urbano, in linea con gli obiettivi europei e nazionali di diffusione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi".