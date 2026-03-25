agricoltura
agricoltura
Territorio

Coldiretti Puglia: 590 aziende agricole guidate da stranieri in Puglia

Tra cittadini comunitari ed extracomunitari. Nella BAT sono 45

Puglia - mercoledì 25 marzo 2026 07.00 Comunicato Stampa
Sono 590 le imprese agricole condotte da imprenditori stranieri in Puglia, tra cittadini comunitari ed extracomunitari, un dato che conferma come il settore primario regionale sia sempre più aperto e dinamico, capace di attrarre competenze anche dall'estero. A evidenziarlo è Coldiretti Puglia sulla base dei dati Movimprese, che mostrano come l'imprenditoria agricola straniera si stia inserendo in filiere produttive strategiche, spesso portando con sé esperienze, modelli organizzativi e capacità di adattamento che arricchiscono il comparto.

La diffusione di queste imprese sul territorio regionale non è uniforme, ma riflette le caratteristiche produttive delle diverse province, con una maggiore concentrazione nelle aree a più alta vocazione agricola. Un fenomeno che testimonia, da un lato, l'attrattività dell'agricoltura pugliese e, dall'altro, la necessità crescente di manodopera e imprenditorialità in un settore chiamato a rispondere a sfide sempre più complesse, dalla competitività dei mercati alla sostenibilità delle produzioni. Nel dettaglio, è la provincia di Foggia a registrare il numero più elevato di imprese agricole guidate da stranieri, con 198 aziende e un'incidenza del 4,8%, seguita da Lecce con 112 aziende (11,9%), Bari con 94 imprese (4,3%), dalla BAT con 45 (2,5%), da Brindisi con 78 (6,2%), da Taranto con 53 (4,7%).

Accanto alla presenza imprenditoriale, è particolarmente rilevante il contributo della manodopera straniera nelle campagne pugliesi, con quasi un terzo del Made in Italy a tavola prodotto in Puglia arriva infatti da mani straniere – evidenzia Coldiretti Puglia – con 22.314 lavoratori provenienti da tutto il mondo regolarmente impiegati in agricoltura, pari al 10% dei lavoratori agricoli extracomunitari presenti a livello nazionale.

Gli occupati stranieri risultano fortemente rappresentati nel settore agricolo, dove si concentra il 23,6% rispetto al 7,8% degli italiani. Nonostante un calo progressivo negli ultimi cinque anni – spiega Coldiretti Puglia - la manodopera extracomunitaria resta determinante soprattutto nelle coltivazioni arboree, dove raggiunge il 53,8% tra frutta e viticoltura, e nelle colture orticole con il 17,7%, tra fragole, meloni, insalate, pomodori e radicchio. Si tratta in larga parte di lavoratori stagionali: quasi l'88% dei braccianti extracomunitari è infatti impiegato con contratti legati ai cicli produttivi e rappresenta circa il 10% dei lavoratori dipendenti regolarmente occupati in agricoltura.

Parliamo di lavoratori che spesso collaborano da anni con le imprese agricole pugliesi e che ogni stagione attraversano i confini per poi rientrare nei Paesi di origine – aggiunge Coldiretti Puglia - una dinamica diventata essenziale per garantire le raccolte, anche alla luce della carenza di manodopera italiana e della necessità di seguire il calendario agricolo, scandito dalla scalarità delle diverse produzioni.

Nelle campagne pugliesi servono figure sempre più specializzate, dai trattoristi ai serricoltori, dai potatori ai raccoglitori per frutta, ortaggi e vendemmia. Ma crescono anche le opportunità legate alla multifunzionalità agricola, che spaziano dalla trasformazione aziendale dei prodotti alla vendita diretta, dalle fattorie didattiche agli agriasilo, fino alle attività ricreative, all'agricoltura sociale per l'inclusione di soggetti fragili, alla cura del verde e del paesaggio e alla produzione di energie rinnovabili. Un sistema articolato che conferma come l'agricoltura pugliese sia sempre più aperta e interconnessa – conclude Coldiretti Puglia - ma che necessita di strumenti adeguati per garantire continuità produttiva e competitività alle imprese.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • regione puglia
  • coldiretti
L'IISS “R. Lotti – Umberto I” tra le venti eccellenze nazionali della filiera formativa 4+2
25 marzo 2026 L'IISS “R. Lotti – Umberto I” tra le venti eccellenze nazionali della filiera formativa 4+2
Fosse Ardeatine: il Presidente Mattarella ricorda i Martiri Vincenzo Saccotelli e Giuseppe Lotti
24 marzo 2026 Fosse Ardeatine: il Presidente Mattarella ricorda i Martiri Vincenzo Saccotelli e Giuseppe Lotti
Altri contenuti a tema
Nuovo ospedale di Andria, incontro in Regione: gara tra due settimane? Attualità Nuovo ospedale di Andria, incontro in Regione: gara tra due settimane? Discussione su viabilità e bando per i lavori, l'esito dell'incontro
Torna l'orto mania in Puglia tra giardini, balconi e soluzioni fai da te Torna l'orto mania in Puglia tra giardini, balconi e soluzioni fai da te Non sono più solo le persone anziane a dedicarsi all’orto, ma cresce l’interesse tra i giovani e tra chi non ha esperienza diretta
Vaccino papilloma virus, proposta di legge di Fratelli d’Italia per ridurre il costo dosi Attualità Vaccino papilloma virus, proposta di legge di Fratelli d’Italia per ridurre il costo dosi “Incoraggiamo persone a rischio che non rientrano in fasce gratuite”
In crescita l’export della Puglia nel mondo. I dazi non frenano le esportazioni verso gli USA +6,1% Attualità In crescita l’export della Puglia nel mondo. I dazi non frenano le esportazioni verso gli USA +6,1% Principale partner della Puglia si conferma la Germania, al secondo posto gli Stati Uniti, seguono Francia, Spagna e la Turchia
 Tornano le Giornate FAI di Primavera in Puglia: sabato 21 e domenica 22 marzo Turismo  Tornano le Giornate FAI di Primavera in Puglia: sabato 21 e domenica 22 marzo Ben 48 aperture in 37 località pugliesi per riscoprire luoghi straordinari
Piani sperimentali per il recupero delle liste d’attesa: superati i 100 mila cittadini richiamati Attualità Piani sperimentali per il recupero delle liste d’attesa: superati i 100 mila cittadini richiamati Prestazioni anticipate in media di 97 giorni. Il 65% delle prestazioni recuperate riguarda codici di priorità U e B
Il consiglio regionale approva la mozione che fissa in 6 mesi il temine di notifica delle sanzioni Asl per mancate disdette Enti locali Il consiglio regionale approva la mozione che fissa in 6 mesi il temine di notifica delle sanzioni Asl per mancate disdette Passa all’unanimità la mozione presentata dai consiglieri di Fratelli d’Italia
Regione: approvata la mozione per la stabilizzazione del personale sanitario precario Enti locali Regione: approvata la mozione per la stabilizzazione del personale sanitario precario Nella seduta di questa mattina
Provincia Bat: Ad Andria cerimonia di giuramento delle nuove Guardie Ecologiche Volontarie
24 marzo 2026 Provincia Bat: Ad Andria cerimonia di giuramento delle nuove Guardie Ecologiche Volontarie
Palo giù in via Regina Margherita, rimosso e rattoppato il marciapiede
24 marzo 2026 Palo giù in via Regina Margherita, rimosso e rattoppato il marciapiede
Maria Emilia Laforgia riceve il Premio “Oltre la Vetta – Leadership Femminile: Visione e Trasformazione”
24 marzo 2026 Maria Emilia Laforgia riceve il Premio “Oltre la Vetta – Leadership Femminile: Visione e Trasformazione”
Nasce il coordinamento sindacale interforze nella Bat
24 marzo 2026 Nasce il coordinamento sindacale interforze nella Bat
AVIS Andria, la maratona della solidarietà: 67 donazioni in un solo giorno
24 marzo 2026 AVIS Andria, la maratona della solidarietà: 67 donazioni in un solo giorno
"Il Lavoro viaggia con noi ": nella Bat i Consulenti del Lavoro pronti ad accogliere giovani e imprese sul Truck della Legalità
24 marzo 2026 "Il Lavoro viaggia con noi": nella Bat i Consulenti del Lavoro pronti ad accogliere giovani e imprese sul Truck della Legalità
Sicurezza, on.Matera (FdI): «Rafforzata nella Bat la presenza dello Stato con l’arrivo di 49 nuovi agenti»
24 marzo 2026 Sicurezza, on.Matera (FdI): «Rafforzata nella Bat la presenza dello Stato con l’arrivo di 49 nuovi agenti»
Nuovo ospedale di Andria, incontro in Regione: gara tra due settimane?
24 marzo 2026 Nuovo ospedale di Andria, incontro in Regione: gara tra due settimane?
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.