Social Video 24 minuti Intervista all'On. Benedetto Fucci Antonio D'Oria

«Il centrodestra è vittorioso se si presenta unito: ragionando con senso di squadra, la vittoria è a portata di mano». Chiara e decisa la linea da seguire in vista delle prossime elezioni amministrative secondol'ex parlamentare andriese presenta lo scenario politico attuale nella nostra città e idee di rinnovamento nel corso di un'intervista esclusiva a cura della nostra redazione.In primo piano, la, una «felice intuizione di», afferma soddisfatto l'On. Fucci. Spazio, poi, alle modalità con cui il centrodestra può affermarsi in maniera seria, credibile e coerente alla guida della città: «Ilil Paese; ma nientei, altrimenti si va dritti verso il fallimento. Occorre creare una squadra vincente che renda concreto ciò che dice in campagna elettorale». Quali dovranno essere le priorità dellaAnzitutto, sostiene Fucci, «sarà necessario tracciare un solco con unae trovare il coraggio di rivolgersi agli andriesi con onestà intellettuale presentando la situazione reale che la città vive e vivrà nel prossimo decennio. Non vogliamo disconoscere tutto ciò che di buono è stato fatto, ma a un certo punto è cominciata la politica della "": se l'amministrazione fosse stata onesta con gli andriesi, non saremmo arrivati al punto in cui siamo oggi». E in merito a un'eventuale ruolo in primo piano nelle prossime amministrative, l'ex parlamentare chiarisce: «L'On. Benedetto Fucci,, è stato Primario del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale di Andria dal 2006 al 2008. Nell'aprile 2008, diventa Parlamentare nella coalizione di centrodestra con Forza Italia, e resta in Parlamento sia nella XVI legislatura (2008-2013) che nella XVII (2013-2018). E' il primo firmatario della più importante legge concretizzatasi dopo decenni di tentativi e riguardante laE' inoltre intervenuto da protagonista, come rappresentante del centrodestra, quando è stata attuata la legge sul Terzo Settore. Per la città di Andria, l'On. Fucci è stato artefice di un consistente finanziamento che ha consentito di concludere i lavori alla, abbandonata da oltre 20 anni. Politicamente parlando, l'ex parlamentare ha militato infino a prenderne le distanze (non ideologiche, ma da comportamenti non condivisi) dal cosiddetto, passando così inassieme adel quale continua a seguire il percorso e la coerenza politica.Nelin basso, l'intervista completa all'On. Benedetto Fucci in cui parla dei prossimi, dei possibilisia per il rinnovo del consiglio e della presidenza della Regione Puglia, come anche delle strategie che permetterebbero aldi tornare a governare