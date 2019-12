Fratelli d’Italia: nuovo assetto organizzativo delle segreterie cittadine della Bat

Dopo la formalizzazione del gruppo unico in Consiglio regionale e degli affiancamenti su scala regionale e provinciale, l'ingresso degli ex Direzione Italia in Fratelli d'Italia si formalizza anche nei comuni della provincia Barletta Andria Trani.Questo il nuovo assetto dellenei singoli comuni della sesta provincia pugliese indicato daiBarletta : a Stella Mele (membro assemblea nazionale) si affianca Luigi AntonucciTrani : a Luigi Simone si affianca Emanuele CozzoliBisceglie : a Tonia Spina si affiancano Mariagrazia Simone e Lino TodiscoCanosa : a Stanislao Sciannamea si affianca Giacinto PatrunoMargherita di Savoia : ad Angela Camporeale si affianca Michele DamatoMinervino Murge : a Lucia Sergio si affianca Massimiliano BevilacquaSan Ferdinando di Puglia : a Saverio Scardigno si affianca Aniello MasciulliSpinazzola : a Sebastiano Todisco si affianca Nicola Di TullioTrinitapoli : a Emanuele Losapio si affianca Gerardo TedescoLa dirigenza provinciale, ha stabilito l'affiancamento degli attuali segretari cittadini che, pertanto, di comune accordo, dovranno definire la linea politica, concordare le iniziative e organizzare il partito nei comuni di pertinenza.