Fratelli d’Italia: l’avv. Pistillo nominato co-segretario cittadino

«La sintesi e l'integrazione fluida operata tra le diverse ma convergenti anime politiche rappresentano un valore aggiunto, una fonte di ricchezza per il rafforzamento, il consolidamento del partito sul territorio e per lo sviluppo di una proposta politica efficace, fresca, nuova, giovane e convincente».Così l', già componente del coordinamento locale di, commenta la fresca nomina alla carica di co-segretario cittadino didi Andria. La nomina è stata decisa dai coordinatori provinciali del partito,, nell'ambito della riorganizzazione in corso dopo la confluenza die del suo movimento nel partito di«Il percorso intrapreso più di un anno fa da– osserva l'avv. Pistillo – prende forma anche nella città di Andria e consente a, la cui coerenza e chiarezza di visione politica sono premiate da una costante ascesa su tutto il territorio nazionale, di proporsi come unica vera novità anche nel panorama politico cittadino».Il nuovo co-segretario andriese di FdI rimarca che «la serietà del partito e le sue evidenti potenzialità si basano sulla animosità volitiva, sulla freschezza e sull'entusiasmo di tanti giovani militanti, sulla radicata presenza sul territorio e sulla vicinanza ai cittadini, nonchè sulla capacità di intermediazione, sulla visione e sull'esperienza politica e amministrativa a tutti i livelli di alcuni componenti». Tutti ingredienti – puntualizza l'avv. Pistillo – che contribuiscono ad alimentare legittime aspettative di un ruolo politico centrale di Fratelli d'Italia nell'ambito del centrodestra locale, già a partire dai prossimi appuntamenti elettorali che riguarderanno la stessa città di Andria e la Regione Puglia.«La mia personale formazione umana e professionale – spiega il co-segretario andriese di Fdi – mi porta a credere fortemente nei valori di inclusione, coinvolgimento e collaborazione e nell'importanza di fare rete per superare, come comunità unita e come cittadini dal ritrovato senso identitario, il complicato momento storico che questa città attraversa. Nel ringraziare i coordinatori provinciali del partito per la stima e la fiducia, voglio assicurare fin d'ora che il mio impegno sarà guidato dalla consapevolezza dell'importanza e del prestigio del ruolo, nonché del senso di responsabilità necessario per affrontare le imminenti sfide che ci attendono e che affronteremo in stretta condivisione e collaborazione con l'amico e già segretario cittadino di FdI. Insieme definiremo la linea politica e le prossime iniziative del partito, con l'unico obiettivo di fare del bene alla nostra città».Infine, l'appello a «tutte le componenti della società civile, alle associazioni di categoria, alle sigle sindacali, agli ordini professionali, alla galassia delle associazioni, cooperative e comitati cittadini con ogni finalità: siamo pronti a dialogare con chiunque sia portavoce di istanze, proposte e problematiche cosicché si possano ricercare e individuare le soluzioni che Fratelli d'Italia si farà carico di indicare agli alleati come parti integranti della proposta amministrativa che sarà sottoposta al giudizio della cittadinanza».