International Trani Tango, quattro giorni di pura magia

PROGRAMMA

La XII edizione dell'International Trani Tango Trani entra nel vivo. Tutto pronto per accogliere gli oltre 700 ballerini in arrivo in Puglia da giovedì 10 fino a domenica 13 luglio per quattro giornate intense di emozioni, cultura e passione tanghera nella splendida cornice della città di Trani. La terra che ha dato origine al mito di Astor Piazzolla sarà invasa da appassionati che hanno scelto la kermesse tranese arrivando anche da molto lontano - Australia Indonesia Stati Uniti e Giordania, e come ogni anno anche da Cina, Giappone e Corea e naturalmente dai paesi europei, oltre alla nutrita presenza dei ballerini in arrivo da ogni parte d'Italia - per danzare sul maestoso palco da 400 mq affacciato sul mare.Terminata la fase del Tango on the road, che ha portato i turisti alla scoperta di Polignano e Castel del Monte, Trani si prepara ad essere ancora una volta capitale del tango entrando nel fitto calendario delle giornate che caratterizzano la kermesse. Lezioni approfondite con alcuni dei migliori insegnanti internazionali, a partire dai direttori artistici Miguel Angel Zotto e Daiana Guspero che si alterneranno a Vanesa Villalba e Facundo Pinero, Lucila Cionci e Joe Corbata, Giorgia Rossello e Vito Raffanelli, Ludovica Antonietti e Cristian Luna, Valentina Guglielmi e Miky Padovano negli spazi della biblioteca comunale Giovanni Bovio di Trani dalle 15.30 per seminari singoli e di coppia che andranno avanti sino alle 20.30.Dalle ore 22 piazza Duomo accoglierà in tutta la propria magnificenza i ballerini che potranno ballare fino a notte fonda sulla grande pedana di 400mq ai piedi della Cattedrale, sulle note dell'orchestra Colortango, che arriva a Trani, consueta tappa fissa durante i tour nei più importanti festival e teatri al mondo, che accompagnerà sia gli amatori che i professionisti con la sua musica di grande impatto emotivo ed espressivo.Tanti gli eventi gratuiti previsti per l'edizione 2025, dalle milonghe aperte a tutti sul porto alla musica dal vivo ogni sera dalle 20.30 alle 21.30 in via Zanardelli, dalle esibizioni delle coppie vincitrici del campionato Fidesm a quelle dei ragazzi con disturbo dello spettro autistico del Trani Autism friendly, che si sono esercitati per tutto l'inverno, senza dimenticare la mostra fotografica dedicata ad Astor Piazzolla in via Zanardelli. Grande novità di quest'anno la Milonga all'alba di domenica 13 luglio, per chi non fosse stanco della notte in piazza Duomo, si continua a ballare tango sul mare di Colonna alle prime luci dell'ultimo giorno di festival, per non perdere nemmeno un passo."La dodicesima edizione dell'International Trani tango è un viaggio che si sviluppa non solo lungo la strada della danza ma anche attraverso l'aspetto culturale, prevalente sull'organizzazione dell'evento" racconta Claudia Vernice di InMovimento, che organizza il festival con Giuseppe Ragno, e aggiunge: "Abbiamo accompagnato i visitatori alla scoperta di luoghi, sapori, culture, commistioni musicali e umane in questi primi giorni di festival, esperienze che renderanno indimenticabile il soggiorno a Trani e nelle città visitate, Polignano e Castel del Monte, che culmineranno con le quattro giornate di lezioni e miloghe, attesissime da tutti i nostri ballerini". La manifestazione è cofinanziata da Unione Europea, Repubblica Italiana, Regione Puglia, Assessorato al Turismo con Pugliapromozione. POC Puglia 2014-2020 Asse VI, Azione 6.8, e sostenuta da diversi anni da Irge."Vogliamo inoltre onorare il legame stretto oltre dodici anni fa tra Mar de Plata e Trani per celebrare l'iconica figura di Astor Piazzolla e stringerlo sempre più, anche con la creazione di un museo, progetto al quale teniamo molto" - prosegue Giuseppe Ragno - "Per questo abbiamo deciso di dedicare una mostra fotografica alla vita Astor di in via Zanardelli, per raccontarne le radici che affondano qui in Puglia, partendo dalla figura del nonno Pantaleone, pescatore nato e cresciuto in via La Giudea".dalle ore 15.30Lezioni con i maestri del Festival nella la Biblioteca Comunale di Trani - Piazza Libertàdalle ore 22,00 Milonga - Piazza DuomoEsibizione dei MaestriLUDOVICA ANTONIETTI Y CRISTIAN LUNASuria Echeverría & Mauro RodríguezTj SettimoORCHESTA: COLORTANGOdalle ore 14.30Lezioni con i maestri del Festiva presso la Biblioteca Comunale di Trani - Piazza Libertàdalle ore 22,00 Milonga - Piazza DuomoEsibizione dei MaestriVANESA VILLALBA Y FACUNDO PINEROJOE CORBATA Y LUCILA CIONCITj Hurricanedalle ore 15.30Lezioni con i maestri del Festival presso la Biblioteca Comunale di Trani - Piazza Libertàdalle ore 22,00 Milonga - Piazza DuomoEsibizione dei MaestriMIGUEL ANGEL ZOTTO Y DAIANA GUSPEROTj Punto y BrancaMilonga all'alba, dalle 5 alle 7, (Trani, Salto dell'acciuga)dalle ore 14.30Lezioni con i maestri del Festival presso la Biblioteca Comunale di Trani - Piazza Libertàdalle ore 22,00 Milonga - Piazza DuomoEsibizione dei MaestriVALENTINA GUGLIELMI Y MIKY PADOVANOTj YANINALuglioVia Zanardelli - Mostra FotograficaGiovedì 10 Luglioore 19.00 Zona Porto - Milonga Gratuita ed esibizione Tangautore 20,30 Via ZanardelliMusica dal vivoVenerdì 11 LuglioOre 19.00 - 20.00 Macrè - zona castello svevoSport Time evento gratuito con esibizione coppie vincitoricampionati Itaiani FIDESMMonica Di Pietro y Andrea Lomartire- Milonga Gratuitaore 20,30 Via ZanardelliMusica dal vivoore 22,00 Piazza DuomoEsibizione Paradance: Elisa Pascali y Federico MorgagniSabato 12 LuglioOre 19.00 - 20.00 - Zona PortoSport Time evento gratuito con esibizione coppie vincitoricampionati Italiani FIDESM:Francesca Panella y Roberto NocchioniMilonga gratuitaore 20,30 Via ZanardelliMusica dal vivo